Bif&st: martedì 25 marzo tra cinema d’autore, incontri e premi al Teatro Petruzzelli, Kursaal, Multicinema e AncheCinema

BARI - Un ricco calendario di eventi animerà la giornata dial, con proiezioni, incontri e premi che coinvolgeranno il, il, il, l’e la

Al Teatro Petruzzelli: cinema, premi e dialoghi con i protagonisti

La giornata si apre alle 9.30 con la sezione Incontri di cinema e la proiezione del film A cavallo della tigre di Luigi Comencini. A seguire, l’atteso incontro con la regista Francesca Comencini, moderato da Angela Prudenzi.

Nel pomeriggio, alle 17.00, spazio al documentario Le lezioni della storia. Luciano Canfora e Laterza da Bari in poi, diretto da Massimo Ruggiero, che ripercorre il legame tra il celebre filologo e la storica casa editrice barese. Il dibattito successivo vedrà la partecipazione di Luciano Canfora, insieme a Maria, Giuseppe e Alessandro Laterza, moderati da Annamaria Minunno.

Gran finale in serata, con la sezione Rosso di sera: alle 20.30 sarà proiettato il film Opus di Mark Anthony Green, dedicato alla leggenda musicale di Alfred Moretti. Prima della visione, saranno consegnati due prestigiosi riconoscimenti: il premio Bif&st Arte del Cinema a Francesca Comencini e il premio “Per il Cinema Indipendente Nico Cirasola” ad Antonietta De Lillo.

Teatro Kursaal Santalucia: omaggi e concorsi

Il Kursaal Santalucia ospiterà dalle 10.00 la sezione Retrospettiva Moretti, con due cult del regista: Palombella Rossa (1989) e La cosa (1990), presentati da Anton Giulio Mancino.

Per il Concorso Meridiana, spazio alle nuove visioni: alle 16.00 il film Arcadia di Yorgos Zois, presente in sala per il Q&A moderato da Massimo Causo, seguito alle 19.00 da Mikado di Baya Kasmi, delicato racconto di una famiglia fuori dagli schemi. La giornata si concluderà alle 21.30 con un altro capolavoro firmato Nanni Moretti: Caro diario (1993).

Multicinema Galleria: focus su cinema indipendente, italiano e internazionale

Al Multicinema Galleria, la giornata si snoderà su più sale:

Ore 10.00, Sala 3 : proiezione di Charbon di Manu Riche , seguita dall’incontro con il regista e lo scrittore Emanuele Trevi , moderato da Livio Costarella .

Ore 10.00, Sala 4 : seminario Cinema Indipendente con Antonietta De Lillo , accompagnato dalla visione del suo film L’occhio della gallina , in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari.

Ore 16.30, Sala 2 : proiezione del film in concorso Federico Faggin, l’uomo che vide il futuro di Marcello Foa , seguito dal Q&A con il regista e Angela Bianca Saponari .

Ore 17.00, Sala 1 : Evento speciale con il film Il maestro e Margherita di Michael Locksin , introdotto da Chiara Tagliaferri .

Ore 19.00, Sala 4 : in concorso il film Per amore di una donna di Guido Chiesa , con il regista e la sceneggiatrice Nicoletta Micheli protagonisti del Q&A.

Ore 18.00, Sala 5 : incontro con l'attrice Valentina Bellè per la sezione Il segreto dell’attrice .

Ore 20.00, Sala 6 : per la sezione Frontiere , proiezione di A son image di Thierry De Peretti , seguito dal Q&A condotto da Matteo Marelli .

Ore 21.15, Sala 1: chiusura con il film C’mon C’mon di Mike Mills, introdotto da Angelo Ceglie, per la sezione Focus A24.

Nel frattempo, in Sala 7, prosegue il Laboratorio di Sceneggiatura Storia per lo schermo, condotto da Laura Paolucci (9.30-13.30).

AncheCinema: cinema del Sud e storie di donne

L’AncheCinema ospiterà due intense proiezioni della sezione A Sud:

Ore 11.00 : Bluerose di Mimmo Mongelli , che racconta la solitudine pandemica da una prospettiva femminile, con Q&A moderato da Luigi Abiusi .

Ore 20.30: proiezione di Due sorelle di Antonio De Palo, seguito da Giro di banda di Daniele Cini, entrambi accompagnati dal confronto in sala con registi e attori.

PoliLibrary del Politecnico: tra cinema, intelligenza artificiale e food

Chiude il ricco programma il convegno Intelligenza artificiale, cinema e food alla PoliLibrary del Politecnico di Bari (ore 17.00). Sarà presentato in anteprima il cortometraggio La magica storia del pasticciotto, diretto da Mirko Dilorenzo, realizzato con il supporto dell’AI e prodotto da Bunker Lab, in collaborazione con Regione Puglia e Apulia Film Commission.