L'allenamento di stamane, preceduto da un riscaldamento ad intensità crescente, si è concluso con la simulazione di una partitella a ranghi misti alla quale ha preso parte la Formazione Primavera allenata da Mister Catalano. Dopo la seduta di stamane, i biancorossi beneficeranno di due giorni di riposo e torneranno ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 25 marzo 2025. (N.Z.)

- Nella mattinata di sabato 22 marzo, sul terreno del San Nicola, il Bari ha sostenuto l'ultima seduta settimanale di preparazione in visa della sfida contro la Carrarese in programma al "Comunale dei Marmi" di Carrara, alle ore 15 di domenica 30 marzo, e valida per la trentunesima giornata della Serie B 2024-2025.