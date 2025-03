Storico Carnevale di Gallipoli: il Team Coppola vince il primo premio con 'Un viaggio tra potere e futuro'

GALLIPOLI - Si è appena conclusa con grande entusiasmo la nuova edizione dello Storico Carnevale di Gallipoli, un appuntamento attesissimo che ancora una volta ha saputo stupire e incantare cittadini e visitatori. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il carro allegorico del Team Coppola, “Un viaggio tra potere e futuro” che ha conquistato la giuria, presieduta da Chiara Idrusa Scrimieri, grazie alla sua creatività, all’impatto visivo e alla straordinaria cura dei dettagli. Un’opera capace di raccontare una storia attraverso forme, colori e movimento, espressione autentica della passione e della tradizione artigianale locale.Ad aggiudicarsi il primo premio dei carri di seconda categoria invece il Team Coppola Young Equipe con "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate"; per la categoria dei gruppi mascherati è la Parrocchia del Sacro Cuore con “Sinfonia naturale” a trionfare al primo posto.“È un’edizione straordinaria che vede una partecipazione calorosa e appassionata – ha dichiarato il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva. – La manifestazione, che si conferma una delle tradizioni più sentite della città, ha visto trionfare l’arte e la maestria della cartapesta, simbolo distintivo del carnevale gallipolino. Ancora una volta ha vinto l’arte, ha vinto la cartapesta, che rappresenta l’anima creativa della nostra comunità. Complimenti a tutti, per aver custodito la tradizione e aver incantato il pubblico”.Con questa edizione del Carnevale, Gallipoli si conferma una volta di più custode di una tradizione antica, capace di rinnovarsi con freschezza e innovazione, senza mai perdere il legame profondo con la propria identità culturale. L’appuntamento con il Carnevale continua martedì 4 marzo con una cerimonia suggestiva e ricca di emozioni. Nel tardo pomeriggio, alle 16.30 le strade del centro storico risuoneranno delle melodie delle street band, accompagnando cittadini e visitatori verso la piazza d’armi del Castello di Gallipoli, dove si terrà la tradizionale esibizione alla Corte di Re Carnevale. Danza, teatro e musica faranno da cornice all’ultimo atto di questa edizione, con il Corteo Reale che, al suono dei dodici rintocchi del Campanone, darà appuntamento alla prossima edizione. La serata si concluderà con la tradizionale uscita de Lu Titoru, a cura della Parrocchia di San Lazzaro di Gallipoli, la maschera simbolo della città, che farà la sua ultima apparizione in piazzetta Santa Teresa.