La Pro Loco di Bisceglie impegnata nella valorizzazione del territorio e del Carnevale

BISCEGLIE - La Pro Loco di Bisceglie in prima linea nella promozione del periodo carnevalesco: per tutta la durata della ricorrenza, e fino al 4 marzo, sono stati e saranno esposti gli abiti tipici della tradizione biscegliese: in primis "Il Biscegliese", maschera di origine seicentesca che si rifa alla commedia dell'arte, ma poi definita popolarmente "don Pancrazio Cucuzziello". I due abiti sono stati esposti e lo rimarranno fino al martedì grasso presso le vetrine di Santamadonna in via Ottavio Tupputi.Ma non è tutto: martedì 4 marzo, dalle 17 alle 23, nel quartiere Sant'Andrea, in collaborazione con l'omonima associazione, la Pro Loco sarà presente a "Carnevale in festa" per le vie del quartiere con musica, animazione, intrattenimento.Ma la Pro Loco si gode anche i risultati appaganti della sua presenza BTM in Fiera del Levante a Bari dal 26 al 28 febbraio: degustazioni in collaborazione con Cooking Solution, Assolocali, Associazione Pasticcetie Storiche Il Sospiro, talk in cooperazione con Confcommercio Bisceglie e Amministrazione Comunale e infopoint promozionale sono stati i fiori all'occhiello della partecipazione alla campionaria.L'associazione, presieduta da Pierpaolo Sinigaglia, annuncia anche a presenza di Bisceglie, attraverso il suo monumento più rappresentativo, vale a dire il Dolmen La Chianca, sull'ultimo numero del periodico cartaceo STORICA National Geographic.