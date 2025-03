Taranto, inaugurato il primo comitato elettorale della lista Fortemente Liberi

TARANTO - Sabato scorso, alla presenza del candidato sindaco Francesco Tacente, è stato inaugurato il primo comitato elettorale della lista Fortemente Liberi, guidata da Giuseppe Fiusco. La sede del comitato si trova in via Garibaldi 174, sul lungomare del Mar Piccolo, un luogo caratteristico della città vecchia tra le postierle e le barche dei pescatori.L’ubicazione scelta non è casuale: via Garibaldi rappresenta un simbolo di Taranto e necessita di interventi di pulizia, manutenzione e rigenerazione per diventare un'attrazione vivibile e visitabile sia per i cittadini che per i turisti. L’intento della lista Fortemente Liberi è quello di valorizzare questi scorci storici della città, restituendo loro il giusto decoro.Il comitato rimarrà aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:30. Tutti i cittadini sono invitati a visitarlo per conoscere da vicino il programma e le iniziative della lista Fortemente Liberi.