‘Il mare e la sua protezione', oggi a Bari la presentazione dell'incontro organizzato da Greenpeace e Fratelli della costa al Piccinni

BARI - Si terrà domani dalle ore 10 nel Teatro Piccinni, l’incontro ‘Il mare e la sua protezione’, organizzato da Greenpeace Italia e dall’associazione Fratelli della costa – Tavola di Bari, con la collaborazione del Comune di Bari. L’evento, dedicato alla tutela della biodiversità marina, accoglierà 300 studenti baresi delle scuole secondarie superiori della città. A illustrare i dettagli sono stati stamattina in conferenza stampa l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, il presidente dell’associazione Fratelli della costa Nicola Muciaccia e Giuseppe Ungherese in rappresentanza di Greenpeace Italia.“Siamo lietissimi di ospitare Greenpeace e i Fratelli della costa, che ringraziamo per avere organizzato questo momento dall’alta valenza educativa – ha spiegato Vito Lacoppola -. Stiamo ponendo l’attenzione sul mare, sulla tutela di oltre il 70 per cento della superficie del nostro pianeta, che è costituito dagli oceani. Vogliamo riflettere insieme ai ragazzi sulle conseguenze dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici, che stanno mettendo a repentaglio la biodiversità del sistema marino. Da qui l’idea di coinvolgere le scuole, in un incontro in cui non solo verrà mostrato concretamente cosa accade se non si tutela il mare, ma ci si confronterà anche su possibili soluzioni”.“I nostri mari, come tanti ecosistemi del pianeta, soffrono per gli impatti riconducibili alle attività umane e proprio sul mare vediamo gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici – ha dichiarato Giuseppe Ungherese -. Dal buono stato di salute dei mari dipende la nostra stessa esistenza, se pensiamo che, per esempio, un respiro su due lo dobbiamo al mare, essenziale fonte di ossigeno. Eventi come questo aiutano a sottolineare l’importanza della conservazione dei nostri mari, dando voce sia alla ricerca scientifica che alle aree marine protette, custodi preziose di biodiversità marina. Nonostante l’Italia si sia impegnata a raggiungere l’obiettivo 30x30, che prevede di tutelare almeno il 30 per cento dei nostri mari entro il 2030, non ha ancora ratificato il Trattato sugli Oceani e protegge attualmente meno dell’1 per cento delle proprie acque, secondo un’indagine di Greenpeace Italia. Il mare Mediterraneo e le acque pugliesi sono ricche di biodiversità e necessitano di maggiori aree protette per far fronte agli impatti dei cambiamenti climatici e a diverse forme di inquinamento”.“I Fratelli della Costa sono comunità spirituale internazionale che dal 1620 unisce persone con un unico comune denominatore, il culto e il rispetto per il mare, e che oggi conta oltre tremila associati da ogni angolo del pianeta – ha sottolineato Nicola Muciaccia –. A Bari la fratellanza è nata nel 1958 nel Circolo della Vela. Ancora oggi il nostro obiettivo è proteggere il mare, tutelarlo, valorizzarlo, anche con iniziative di sensibilizzazione come quella di domani”.All’evento di domani parteciperanno il sindaco di Bari Vito Leccese, rappresentanti delle Aree marine protette di Torre Guaceto e delle Isole Tremiti, insieme al ricercatore Giovanni Chimienti dell’Università di Bari e alla ricercatrice Monica Montefalcone dell’Università di Genova, referente scientifica del Progetto Mare Caldo, che monitora l’aumento delle temperature marine in undici aree marine protette italiane, tra cui anche quelle pugliesi. Il sindaco di Bari Vito Leccese, insieme all’ammiraglio Vincenzo Leone e all’assessore Vito Lacoppola saluteranno l’evento, mentre il presidente della Commissione EU all’Ambiente Antonio Decaro invierà un video come contributo alla discussione. L’incontro è gratuito e aperto a tutti, fino a esaurimento posti.