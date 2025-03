Taranto, rubano un’auto in piena notte: rintracciati e denunciati tre giovani

Dopo alcuni minuti, percorrendo Viale Virgilio, i tre occupanti della Nissan hanno prima rallentato la loro corsa per poi uscire dall’abitacolo e darsi alla fuga a piedi in diverse direzioni. I poliziotti, con l’ausilio di altre due Volanti, hanno circoscritto la zona e sono riusciti a rintracciare prima uno dei tre fuggitivi e scovare gli altri due compagni che nel frattempo avevano provato a nascondersi sotto la siepe di un condominio.





L’auto sulla quale viaggiavano era stata appena rubata nella vicina via Umbria ad un’ignara signora. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria i giovani sono stati denunciati in stato di libertà. I due minori, entrambi 17enni, sono stati affidati ai rispettivi genitori. Per gli indagati vige il principio di innocenza sino alla sentenza definitiva.

TARANTO - La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà tre giovani tarantini di cui due minori perché ritenuti presunti responsabili del reato di furto aggravato in concorso tra loro. A tarda notte il personale della Squadra Volante, percorrendo viale Magna Grecia, ha notato una Nissan Micra con tre giovanissimi a bordo che, alla vista dell’auto della Polizia, ha invertito repentinamente direzione di marcia dando la netta impressione di volersi sottrare ad un eventuale controllo. Insospettiti ancor di più dal cambio di velocità dell’auto, i poliziotti si sono messi al loro inseguimento.