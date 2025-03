L’Altamura espugna Biella: 2-1 contro la Juventus Next Gen

- L’Altamura conquista una vittoria preziosa battendo 2-1 la Juventus Next Gen nella trentesima giornata del girone C di Serie C. La sfida, giocata a Biella, ha visto i pugliesi imporsi con un gol per tempo, nonostante i tentativi dei bianconeri di raddrizzare il match.

Primo tempo: Altamura avanti con Leonetti, due pali per la Juventus Next Gen

I padroni di casa sfiorano il vantaggio già al 10’, quando Turicchia conclude pericolosamente, ma senza fortuna. Quattro minuti più tardi, però, è l’Altamura a sbloccare il punteggio: Leonetti trova il gol con un preciso tocco di destro su assist di Ganformina, portando i biancorossi sull’1-0.

La Juventus Next Gen prova a reagire e al 33’ Pietrelli, di testa, non riesce a dare forza al suo colpo ravvicinato. I bianconeri aumentano la pressione e colpiscono due legni nel finale di frazione: prima Macca, di testa, centra il palo al 39’, poi Afena-Gyan, con un sinistro dal limite, colpisce nuovamente il montante al 43’. L’Altamura resiste e chiude il primo tempo in vantaggio.

Secondo tempo: pari di Pietrelli, poi il guizzo decisivo di Grande

Nella ripresa, la Juventus Next Gen trova il meritato pareggio al 15’: Macca serve un ottimo cross in area, dove Pietrelli si gira e calcia di sinistro battendo il portiere avversario.

L’Altamura non si scompone e torna avanti al 31’: D’Amico confeziona un assist perfetto per Grande, che con un rasoterra di destro sigla il 2-1. Un minuto più tardi, gli animi si surriscaldano e il vice allenatore della Juventus Next Gen, Edoardo Sacchini, viene espulso per proteste.

Nel finale i bianconeri tentano il tutto per tutto: al 44’ Puzcka su punizione colpisce la traversa, sfiorando il pareggio. L’ultima occasione capita al 93’ sui piedi di Adzic, ma il suo destro finisce fuori.

Con questo successo, l’Altamura sale a quota 32 punti, piazzandosi al quattordicesimo posto in classifica, mentre la Juventus Next Gen resta ferma a 33 punti, al tredicesimo posto.