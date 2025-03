Taranto, scoperti due “furbetti” del reddito di cittadinanza: incassati illecitamente 89mila euro

TARANTO – Laha scoperto e denunciatoche avrebbero percepito in maniera illecita oltredi, attestando falsamente il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Richiesto il sequestro delle somme

Le Fiamme Gialle hanno avviato l'iter per il sequestro dell’importo incassato indebitamente. Gli accertamenti hanno permesso di verificare come i due soggetti, attraverso dichiarazioni non veritiere, abbiano frodato lo Stato ottenendo il beneficio senza averne diritto.

L’operazione rientra nelle attività di controllo della Guardia di Finanza per contrastare le truffe ai danni delle casse pubbliche e garantire che i fondi destinati al sostegno delle fasce più deboli vengano erogati correttamente.