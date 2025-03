Taranto, si insedia il nuovo Comandante della Polizia Locale

TARANTO - Oggi si è insediato il nuovo Comandante della Polizia Locale di Taranto, il dottor Antonio Orefice, che svolgerà tale ruolo a scavalco con il Comune di Brindisi, dove è in servizio.Il Comandante ha incontrato il Commissario Straordinario, dottoressa Giuliana Perrotta, per un primo confronto istituzionale volto a definire le linee di azione da intraprendere.Nel corso dell’incontro, il Commissario Straordinario Perrotta ha dato il benvenuto al Comandante Orefice, augurandogli un proficuo lavoro al servizio della comunità tarantina.L'incarico è stato formalizzato mediante una convenzione tra il Comune di Taranto e il Comune di Brindisi per l'utilizzo congiunto. In base a tale convenzione, il Comandante Orefice svolgerà le funzioni di Comandante della Polizia Locale di Taranto fino al 30 giugno 2025.