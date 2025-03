XXV Campionato di Vela d'Altura 'Città di Bari': trionfano 'Hydra' e Folle Volo Pegasus'

BARI – Una splendida giornata di vela, senza pioggia e con vento variabile, ha fatto da cornice alla conclusione del 25° Campionato Invernale di Vela d’Altura “Città di Bari”. Tra onde, raffiche e spettacolari planate si è chiuso il campionato che ha visto protagoniste imbarcazioni ed equipaggi di ogni età ed esperienza nel tratto di mare tra Bari e Santo Spirito.

Ad aggiudicarsi il titolo nella categoria altura è stata “Hydra” di Valerio Savino (CN Bari), timonata da Salvatore Dicorato, che ha conquistato anche il primo posto tra i Crociera-Regata. Sul podio, a seguire, “Anda Ya” di Luigi Fantozzi (LNI Bari) – primo nella classe x2 – e “Biba” di Giacomo Scalera (Cus Bari). Tra i Gran Crociera si è distinto “Stitch” (Cus Bari) di Giovanni Marco Dipalo con Domenico Damiani al timone.

Nella categoria minialtura il primo posto è andato a “Folle Volo Pegasus” (Cus Bari) di Antonio Pastore, timonata da Josef Pastore, seguita da “Folle Volo Racing” (CN Bari) di Giuseppina D’Ambrosio e “Argentina” (CN Bari) di Pasquale Aurora.

Grande successo anche per la veleggiata anniversario, che ha visto primeggiare “Obelix” di Giuseppe Ciaravolo (Cus Bari), primo anche in classe D, “Ganzuria” di Claudio Dabbicco (CN Bari) per la classe C, e “Freedom” di Francesco Lorusso (CN Bari). In classe A vittoria per “Lumachia” (CN Il Maestrale) di Gaetano Soriano, mentre in classe B primo posto per “Tabib” di Francesco Savino (LNI Bari).

Nonostante un vento inizialmente leggero e variabile, che ha costretto gli equipaggi a continui aggiustamenti, la giornata si è trasformata in una vera e propria festa di vele sul lungomare Nord di Bari, arricchita dalla partecipazione di numerosi appassionati e curiosi.

La premiazione si terrà venerdì 21 marzo, alle ore 18.00, presso il Circolo Nautico Bari – Porto di Bari, Ansa di Marisabella.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto dagli organizzatori agli sponsor che, anche quest'anno, hanno sostenuto la manifestazione: Intempra.com, Vistocasa, Meetingroombari, insieme agli sponsor tecnici Obiettivo Mare e Publitalia Sport & Gadget, fondamentali per la riuscita del Campionato.

Un’edizione che ha confermato ancora una volta la passione e la tradizione velica di Bari, pronta già a guardare alla prossima stagione.