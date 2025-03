Taranto, trovato in gravissime condizioni un 48enne: ferite alla testa e sospetto collegamento con un'arma

TARANTO - Antonio Carella, 48enne di Taranto già conosciuto alle Forze dell'Ordine, è stato trovato questa mattina in condizioni gravissime in via Calabria. L'uomo, privo di sensi e in una pozza di sangue, è stato subito soccorso dai familiari che hanno lanciato l'allarme. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, trasportando il 48enne d'urgenza in ospedale. Attualmente, Carella è ricoverato in Rianimazione, e le sue condizioni sono considerate molto gravi.

L'uomo presenta numerose ferite alla testa, probabilmente causate dal calcio di un'arma, un dettaglio che fa presupporre l'uso di violenza fisica da parte di qualcuno. Accanto al corpo, è stato rinvenuto un caricatore di pistola e un proiettile inesploso, che potrebbero rappresentare elementi cruciali nelle indagini.

Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri, che hanno avviato una serie di sopralluoghi e raccolto le prime testimonianze per cercare di fare luce sull'accaduto. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, e gli inquirenti stanno lavorando per capire se si tratti di un'aggressione legata a conti irrisolti o a dinamiche legate alla vita precedente dell'uomo.