Gaspar e Coulibaly convocati nelle Nazionali per le qualificazioni ai Mondiali 2026

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce celebra le convocazioni internazionali di due dei suoi giocatori più importanti. Il difensore Kialonda Gaspar e il centrocampista Lassana Coulibaly sono stati chiamati dalle rispettive Nazionali per le gare valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Gaspar, che ha disputato 15 partite con il Lecce in Serie A in questa stagione, sarà impegnato con la sua Angola nelle qualificazioni. Oggi scenderà in campo per la partita in trasferta contro la Libia, e martedì 25 marzo affronterà Capo Verde a casa. Il difensore ha un'esperienza internazionale significativa, avendo giocato precedentemente per l’Estrela Amadora e il Sagrada in Portogallo.

Dal canto suo, Lassana Coulibaly, che ha collezionato 29 presenze in Serie A con il Lecce quest’anno, giocherà per il Mali in due gare cruciali. Domani scenderà in campo contro le Comore, in trasferta, e lunedì 24 marzo affronterà la Repubblica Centrafricana sempre fuori casa. Coulibaly vanta una carriera internazionale di tutto rispetto, avendo giocato in club come la Salernitana, l’Angers, il Cercle Bruges, il Glasgow Rangers, e il Bastia.

Dopo queste due sfide internazionali, Gaspar e Coulibaly torneranno a Lecce per continuare gli allenamenti in vista della difficile partita di Serie A contro la Roma, prevista per sabato 29 marzo alle 20:45 al "Via del Mare". Un match fondamentale per il Lecce, che cerca una vittoria per avvicinarsi alla salvezza in un campionato che si fa sempre più competitivo.

La società giallorossa e i tifosi aspettano con fiducia il ritorno dei loro calciatori e sperano di vederli in gran forma per il proseguo della stagione.