Terremoto di magnitudo 4.2 vicino a Vaglio Basilicata: nessun danno segnalato

ROMA - Un terremoto di magnitudo ML 4.2 è stato registrato questa mattina alle ore 10:01 (ora italiana) nella zona di Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza. L’evento sismico, localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma, ha avuto come epicentro una zona situata a circa 6 km a ovest di Vaglio Basilicata, con coordinate geografiche 40.6783 di latitudine e 15.8553 di longitudine, e si è verificato a una profondità di 14 km.

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diverse aree della Basilicata e nelle zone limitrofe, ma al momento non si registrano danni a persone o cose. Le autorità locali e la Protezione Civile si sono subito attivate per effettuare controlli sugli edifici e verificare eventuali criticità.

La scossa si è verificata alle 09:01 UTC (le 10:01 in Italia) e ha avuto una durata di pochi secondi, sufficiente però per essere percepita in molte località della provincia di Potenza. Numerose le segnalazioni giunte ai centralini dei Vigili del Fuoco, anche se per ora non si segnalano richieste di intervento.

L’INGV continuerà a monitorare la situazione nelle prossime ore per eventuali repliche del sisma.