Terremoto in Myanmar: oltre 1.600 morti, si temono 10.000 vittime

- Un devastante terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar venerdì 28 marzo, causando una catastrofe umanitaria di proporzioni enormi. Il bilancio ufficiale delle vittime è salito a oltre 1.600 morti e 3.400 feriti, ma funzionari statunitensi e esperti temono che il numero reale possa superare i 10.000.

Situazione critica

Vittime e dispersi: Oltre 100 persone risultano disperse e le operazioni di soccorso sono rese difficili dalla vastità dell'area colpita e dalla distruzione delle infrastrutture.

Oltre 100 persone risultano disperse e le operazioni di soccorso sono rese difficili dalla vastità dell'area colpita e dalla distruzione delle infrastrutture. Macerie e soccorsi: In diverse zone, le squadre di soccorso scavano tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. La Croce Rossa segnala almeno 90 persone intrappolate sotto le rovine di un condominio a Mandalay.

In diverse zone, le squadre di soccorso scavano tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. La Croce Rossa segnala almeno 90 persone intrappolate sotto le rovine di un condominio a Mandalay. Danni ingenti: Almeno 3.000 edifici, 30 strade e 7 ponti, incluso l'iconico ponte Ava, sono stati danneggiati dal sisma. A Mandalay, si segnalano bambini uccisi o dispersi a causa del crollo di una scuola.

Almeno 3.000 edifici, 30 strade e 7 ponti, incluso l'iconico ponte Ava, sono stati danneggiati dal sisma. A Mandalay, si segnalano bambini uccisi o dispersi a causa del crollo di una scuola. Appello internazionale: La giunta militare del Myanmar ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale per aiuti umanitari.

La giunta militare del Myanmar ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale per aiuti umanitari. Chiusura aeroporti: Gli aeroporti di Naypyidaw e Mandalay sono stati chiusi, ostacolando ulteriormente le operazioni di soccorso.

Gli aeroporti di Naypyidaw e Mandalay sono stati chiusi, ostacolando ulteriormente le operazioni di soccorso. Rischio sanitario: Si teme un'emergenza sanitaria a causa della mancanza di acqua potabile e delle condizioni igieniche precarie.

Si teme un'emergenza sanitaria a causa della mancanza di acqua potabile e delle condizioni igieniche precarie. Costi economici: Secondo l'Usgs, il costo finanziario del terremoto potrebbe superare il PIL del Myanmar.

Aggravamento della situazione

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, secondo alcuni media, la giunta militare starebbe continuando a bombardare i ribelli in alcune zone del Paese.

Solidarietà internazionale

La comunità internazionale si sta mobilitando per fornire aiuti umanitari al Myanmar. Molte organizzazioni non governative e agenzie delle Nazioni Unite sono sul campo per fornire assistenza medica, cibo e acqua.