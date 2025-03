Juventus-Genoa 1-0: Yildiz regala la prima vittoria a Tudor

Juventus fb

TORINO - La Juventus torna alla vittoria nella gara d'esordio in panchina per Igor Tudor, battendo 1-0 il Genoa all'Allianz Stadium. Decisiva la rete di Yildiz al 25' del primo tempo, che permette ai bianconeri di restare in scia del Bologna, quarto in classifica con un punto di vantaggio.

Primo tempo

La Juventus parte subito forte, cercando di imporre il proprio gioco. Al 25', la pressione bianconera si concretizza con il gol di Yildiz, bravo a sfruttare un assist di Vlahovic e a battere il portiere avversario con un preciso diagonale. Il Genoa prova a reagire, ma la difesa juventina è ben organizzata e non concede occasioni.

Secondo tempo

Nella ripresa, il Genoa alza il baricentro e cerca il pareggio, ma la Juventus si difende con ordine e riparte in contropiede. Al 93', Weah ha l'occasione per chiudere la partita, ma il suo tiro viene respinto da Leali.

Classifica

Con questa vittoria, la Juventus sale a 55 punti, a -1 dal Bologna quarto. Il Genoa, che era imbattuto nelle ultime tre partite, resta dodicesimo con 35 punti.