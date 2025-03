Torremaggiore si prepara ai festeggiamenti in onore di Maria SS. della Fontana: presentazione ufficiale il 29 marzo

TORREMAGGIORE - Torremaggiore si appresta a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari del suo calendario religioso e culturale: i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Fontana, in programma dal 20 al 25 aprile 2025.

La presentazione ufficiale del programma avverrà sabato 29 marzo 2025 alle ore 17.00 presso la Sala Federico II del Palazzo di Città, in Piazza della Repubblica. Un momento atteso, che darà il via ufficiale ai preparativi di una festa che coinvolge non solo la comunità torremaggiorese, ma anche tanti fedeli e visitatori dai centri vicini.

All’incontro interverranno il Sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, il Parroco del Santuario Maria SS. della Fontana Don Francesco De Vita, il Presidente del Comitato Festa Matteo Calabrese e l’ingegnere Antonio Tartaglia, responsabile del piano di sicurezza dell’evento.

«I festeggiamenti in onore di Maria SS. della Fontana rappresentano un momento di profonda spiritualità e coesione per tutta la nostra comunità – dichiara Matteo Calabrese, Presidente del Comitato Festa – È una tradizione che affonda le radici nella storia di Torremaggiore e che ogni anno rinnova quel forte legame tra fede, identità e senso di appartenenza».

Il culto verso Maria SS. della Fontana è da sempre fulcro della vita religiosa locale, testimoniato dalla partecipazione sentita dei fedeli, molti dei quali fanno ritorno in paese per l’occasione, ritrovandosi con familiari e amici in un clima di condivisione che idealmente prosegue le celebrazioni pasquali.

Durante la presentazione di sabato 29 marzo non solo verranno illustrati nel dettaglio il programma religioso e civile dei festeggiamenti, ma anche le principali novità organizzative di quest’edizione, con particolare attenzione alle misure di sicurezza e agli eventi collaterali previsti.

L’amministrazione comunale, il comitato organizzatore e il Santuario invitano la cittadinanza, i fedeli e tutti i devoti a partecipare numerosi, per vivere insieme un momento che unisce spiritualità, tradizione e comunità.