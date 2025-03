Bari, controlli della Polizia Locale e Motorizzazione: raffica di violazioni su mezzi pesanti e micromobilità

BARI - Proseguono senza sosta i controlli congiunti della Polizia Locale di Bari e dei tecnici della Motorizzazione Civile, volti a garantire la sicurezza stradale sul territorio cittadino. Durante lo scorso fine settimana, gli interventi si sono concentrati su due fronti: il controllo dei mezzi pesanti e della micromobilità, con risultati preoccupanti sul fronte del rispetto delle normative vigenti.

Controlli su mezzi pesanti: 18 violazioni in un giorno

Nella giornata di venerdì 21 marzo, sono stati nove i mezzi pesanti sottoposti a verifica. Gli accertamenti, coordinati dal comandante della Polizia Locale Michele Palumbo, hanno portato alla contestazione di ben diciotto violazioni. Tra queste, spiccano due casi di violazione delle prescrizioni dei titoli autorizzativi al trasporto merci internazionale, un caso di circolazione con tachigrafo non conforme, e due mezzi senza la necessaria revisione periodica. Altri due veicoli presentavano anomalie sui dispositivi di equipaggiamento.

Particolarmente grave la situazione legata ai tempi di guida e riposo: su nove veicoli controllati, sono state riscontrate violazioni in tema di tempi di guida prolungati oltre i limiti consentiti. In un caso estremo, è stato accertato che il conducente aveva guidato per 23 ore e 15 minuti su 24, con soli 45 minuti di riposo, violazione che ha portato al fermo amministrativo per tre mesi del mezzo e al ritiro della patente.

Micromobilità sotto la lente: mezzi alterati e sequestri

Nel pomeriggio di sabato 22 marzo, i controlli si sono spostati sul settore della micromobilità. Su un totale di nove veicoli sottoposti all’accertamento tecnico, ben cinque ciclomotori sono risultati alterati rispetto alle caratteristiche di omologazione. Gli agenti hanno disposto sanzioni pecuniarie, fermi amministrativi e sequestri dei mezzi. Anche una bicicletta a pedalata assistita è risultata non conforme e sottoposta a sequestro.

Palone: “Non abbassiamo la guardia”

«I controlli continuano a mettere in luce violazioni gravi che mettono in serio pericolo la sicurezza di chi guida e degli altri utenti della strada – sottolinea l’assessora alla Vivibilità Urbana, Carla Palone –. I casi come quello del mezzo pesante guidato quasi ininterrottamente per un’intera giornata senza adeguato riposo sono inaccettabili. Grazie alla collaborazione con la Motorizzazione Civile, continueremo ad effettuare controlli mirati per contrastare questi comportamenti e tutelare la sicurezza di tutti.»

L’amministrazione ribadisce che le operazioni di controllo proseguiranno con cadenza regolare, confermando l’impegno nella lotta contro l’illegalità su strada e nella promozione di una mobilità sicura e responsabile.