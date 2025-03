Tragedia nella laguna di Venezia: muore la manager del Caffè Florian Anna Rita Panebianco

VENEZIA – Un drammatico incidente nautico si è verificato ieri pomeriggio nella laguna di Venezia, causando la morte di Anna Rita Panebianco, 56 anni, originaria di Bari e manager dello storico Caffè Florian. La donna si trovava a bordo di un’imbarcazione insieme a due uomini di 45 anni, entrambi rimasti feriti e attualmente ricoverati all’ospedale civile di Venezia, con uno in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16:30 nel canale tra Ca’ Noghera e l’isola di Torcello, nei pressi dell’aeroporto Marco Polo. Per cause ancora da chiarire, l’imbarcazione ha impattato violentemente contro una bricola, una struttura in legno utilizzata per segnalare i canali navigabili della laguna.

A seguito dell’urto, due dei tre occupanti sono stati sbalzati in acqua. Tra loro anche Anna Rita Panebianco, che nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del medico dell'idroambulanza del Suem 118, è deceduta sul posto.

I soccorsi e le indagini

I vigili del fuoco, con un’autopompa lagunare, i sommozzatori e un elicottero, sono intervenuti rapidamente per prestare soccorso ai feriti e recuperare i dispersi. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione le dinamiche dell’incidente.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità veneziana, soprattutto il mondo della ristorazione, dove Anna Rita Panebianco era una figura di riferimento per il suo lavoro al celebre Caffè Florian, simbolo della città lagunare.