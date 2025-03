Tragico incidente a Bari: la mamma di Mimmo Bucci investita da un ciclista pirata al quartiere Libertà

BARI – Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio nel quartiere Libertà di Bari, quando la mamma di Mimmo Bucci, il noto cantante barese tragicamente scomparso nel 2007, è stata investita da un ciclista mentre stava attraversando la strada. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Mario Pagano e via Brigata Bari, nel cuore del quartiere.

La donna è stata colpita in pieno dal ciclista, che l'ha fatta cadere violentemente a terra. A seguito dell'impatto, la vittima ha riportato una microfattura alla colonna vertebrale. Purtroppo, il ciclista non si è fermato a prestare soccorso, ma ha proseguito la sua corsa senza fermarsi, lanciando parole offensive verso la donna, che giaceva a terra in difficoltà.

Fortunatamente, alcuni passanti hanno subito prestato soccorso alla donna e chiamato l’ambulanza del 118. La vittima è stata rapidamente trasportata all'ospedale San Paolo di Bari, dove i medici l’hanno sottoposta alle necessarie cure. Le sue condizioni non sono gravi, ma il trauma subito ha comunque richiesto un attento monitoraggio.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari, che hanno avviato subito le indagini. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, per cercare di risalire all’identità del ciclista fuggito. Le testimonianze dei presenti sono in corso di raccolta, al fine di ricostruire quanto accaduto nei dettagli.

La Procura della Repubblica ha già aperto un fascicolo per lesioni stradali e omissione di soccorso. Il ciclista pirata, che ha mostrato totale indifferenza per il destino della donna, rischia ora gravi conseguenze legali per il suo comportamento irresponsabile.

Questo incidente ha scosso profondamente la comunità barese, soprattutto alla luce del tragico destino di Mimmo Bucci, un cantante molto amato in città. I cittadini auspicano che giustizia venga fatta e che il responsabile di questa violenza venga individuato e punito per il suo gesto.