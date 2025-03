Trani, banda di ladri sorprende e picchia brutalmente un ragazzino nella sua abitazione

L’episodio si è verificato in via Superga. Il giovane, sentendo strani rumori provenire da casa, si è imbattuto in almeno tre malviventi che erano riusciti a introdursi nell’appartamento, con l’intento di portare via denaro e preziosi. Alla vista del ragazzo, i ladri non hanno esitato ad aggredirlo e malmenarlo brutalmente, prima di darsi alla fuga.

Ad attenderli in strada, secondo quanto ricostruito, c’era un quarto complice a bordo di un'auto, pronto a garantirsi una via di fuga.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’aggressione. I militari hanno raccolto le testimonianze di vicini e residenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di identificare i responsabili.

Il ragazzino, visibilmente sotto shock e con diverse contusioni, è stato soccorso e medicato. Nonostante la violenza subita, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti del quartiere, allarmati dall’audacia e dalla ferocia dei malviventi che non hanno esitato ad aggredire fisicamente un minorenne pur di portare a termine il colpo.

Le indagini sono tuttora in corso.