Trani, grande attesa per il concerto "Vivaldi Motets" con Dima Bakri

TRANI - Dopo il successo del concerto inaugurale, prosegue ildellaorganizzata dall’. Domenica, alle ore, l’ospiterà un evento di straordinario prestigio:, un concerto dedicato alle celebri composizioni sacre del maestro veneziano.

Protagonista della serata sarà la mezzosoprano palestinese Dima Bakri, accompagnata dai talentuosi musicisti dell’Orchestra Filarmonica del Mediterraneo.

Dima Bakri: un talento unico nel panorama barocco

Dima Bakri è la prima mezzosoprano palestinese specializzata in musica antica e barocca al mondo. La sua formazione musicale l’ha portata a laurearsi in Performance Pianistica Classica all’Accademia di Musica e Danza di Gerusalemme, per poi perfezionarsi in Canto Lirico al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. A Venezia ha inoltre conseguito un Master in Canto Rinascimentale e Barocco, con una tesi dedicata al Lamento di Zaida Mora di Luigi Rossi.

Ha studiato con artisti di fama internazionale, tra cui Sonia Prina, una delle più grandi interpreti di musica barocca, che ha riconosciuto in Bakri un talento eccezionale.

Il programma della serata

Il concerto proporrà alcuni dei più suggestivi mottetti sacri di Antonio Vivaldi, accompagnati dall’orchestra:

Sinfonia in si minore "Al Santo Sepolcro" RV 169

Filiae maestae Jerusalem RV 638

Nisi Dominus RV 608

Longe mala, umbra, terrores RV 629

La serata si aprirà con la Sinfonia in si minore "Al Santo Sepolcro", un’intensa meditazione musicale sulla Passione di Cristo, caratterizzata da un linguaggio essenziale e profondo. Seguirà Filiae maestae Jerusalem, un’introduzione al Miserere per voce, archi e basso continuo, scritta tra il 1713 e il 1717.

Il programma continuerà con il celebre Nisi Dominus, composto probabilmente nel 1716, un mottetto che segue il Salmo 126, tradizionalmente recitato nei Vespri dedicati alla Vergine Maria. L’opera, articolata in nove sezioni, colpisce per la sua forza espressiva e i contrasti dinamici.

Chiuderà il concerto Longe mala, umbra, terrores, un mottetto di rara bellezza, costruito su un testo latino anonimo che esprime un intenso messaggio di speranza. Dai toni drammatici dell’aria iniziale "Longe mala, umbrae, terrores" si giunge all’esultante "Alleluia" finale, in un crescendo emotivo che incanterà il pubblico.

Un’esperienza unica di musica e spiritualità

Il canto celestiale di Dima Bakri, unito alla raffinata esecuzione dell’Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, promette di regalare al pubblico una serata di grande valore artistico e profonda spiritualità.

