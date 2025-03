Trepuzzi: arrestato 53enne per detenzione di hashish

TREPUZZI - Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 53enne di Trepuzzi per detenzione ai fini di spaccio di circa 300 grammi di hashish.

L'operazione della Squadra Mobile

L’uomo, oggetto di un servizio di appostamento da parte dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, è stato fermato nei pressi della propria abitazione mentre si intratteneva con un possibile cliente, giunto a bordo di un’auto pochi minuti prima.

Dopo una perquisizione personale e del veicolo, che ha dato esito negativo, gli agenti hanno esteso il controllo all’abitazione dell'uomo, nonostante il tentativo di eludere la perquisizione mentendo sul proprio domicilio.

Il sequestro della droga

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno avvertito un forte odore acre tipico delle sostanze stupefacenti. La perquisizione ha permesso di rinvenire, in diversi punti della casa, tre panetti e due tocchetti di sostanza resinosa di colore marrone riconducibile all’hashish, avvolti separatamente in cellophane, per un peso lordo complessivo di 294,7 grammi. Inoltre, è stato sequestrato vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Arresto e provvedimenti

Dopo gli accertamenti effettuati presso la Questura, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, posto agli arresti domiciliari.

Si precisa che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità per i soggetti sottoposti a indagini o imputati. Le informazioni fornite rispettano i diritti della persona indagata e il principio di presunzione di innocenza.