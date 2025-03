Controlli straordinari ad Andria e Barletta: sanzioni e sequestri per attività irregolari

BARLETTA - ANDRIA - Nei giorni scorsi, gli uomini e le donne della Squadra di Controllo della Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura, coadiuvati dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, hanno effettuato mirati controlli su alcune attività commerciali nel territorio comunale di Andria e Barletta.

Autoparco abusivo scoperto ad Andria

Durante le ispezioni, è stato esaminato un autoparco ad Andria dove, all’interno di un box, era stata allestita un’officina di riparazione delle carrozzerie di veicoli priva di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, compresa la necessaria iscrizione alla Camera di Commercio.

Al termine degli accertamenti, al proprietario dell’autorimessa, colto in attività di riparazione del telaio di un autocarro intestato a terzi, è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.500 euro per violazioni della disciplina in materia di registro delle imprese, con il conseguente sequestro dell’attrezzatura utilizzata per lo svolgimento dell’attività irregolare.

Ispezioni a Barletta: sanzioni in una sala scommesse e in esercizi "Compro Oro"

Analoghi controlli sono stati svolti a Barletta, dove sono stati ispezionati una sala scommesse e due esercizi commerciali "Compro Oro". In uno di questi, sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di circa 1.400 euro, poiché il titolare aveva omesso di aggiornare il registro delle operazioni, contravvenendo alle prescrizioni imposte dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

Risultati complessivi delle operazioni

I controlli effettuati hanno portato ai seguenti risultati:

136 persone identificate, di cui 31 con pregiudizi di polizia;

83 veicoli controllati;

2 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, una delle quali ha comportato il sequestro amministrativo del veicolo.

Proseguono i controlli nella provincia federiciana

Le operazioni straordinarie di controllo proseguiranno nelle prossime settimane e interesseranno tutte le città della provincia federiciana, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini.