Turismo sostenibile in Puglia: boom dei Cammini, +48% di credenziali per i viandanti

BARI - La Puglia si conferma una delle destinazioni più frequentate d’Italia per il turismo lento e sostenibile. A testimoniarlo sono i dati presentati oggi,, alla fiera “Fa’ la cosa giusta!” di Milano, durante la presentazione del dossierda parte della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale del Turismo

Il rapporto evidenzia un aumento del 48% delle credenziali distribuite ai viandanti che hanno percorso i Cammini pugliesi rispetto all'anno precedente. Il trend positivo conferma il ruolo strategico dei percorsi a piedi nella valorizzazione del territorio, con una crescita significativa degli arrivi soprattutto da Lombardia (22,2%), Piemonte (13,8%) e Puglia (13,8%), che per la prima volta supera il Veneto.

Il boom dei Cammini: il Materano traina la crescita

Tra gli itinerari più frequentati spicca il Cammino Materano (Via Peuceta e Via Ellenica), che registra un aumento del 37,5% rispetto al 2023. La Via Francigena, grazie a interventi di infrastrutturazione, cresce del 25,7%, seguita dal Cammino del Salento (+23,5%) e dalla Rotta dei Due Mari (+7,9%). Crescono anche il Cammino di Don Tonino Bello (+3,7%) e il Cammino della Pace (+1,5%).

Lopane: "Un motore di sviluppo per il territorio"

L’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane ha sottolineato il grande impatto economico del progetto Cammini:

💬 “La Puglia è oggi tra le destinazioni più frequentate d’Italia in tema di Cammini, un risultato confermato da numeri senza precedenti. Con un investimento regionale di circa un milione di euro tra il 2023 e il 2024, abbiamo generato un impatto economico di oltre 7,6 milioni di euro, quasi otto volte quanto investito.”

Solo attraverso il sistema delle credenziali, cresciute del 48%, l’impatto economico ha superato 5,7 milioni di euro. “I Cammini non sono solo un’opportunità di scoperta, ma un potente motore di sviluppo territoriale”, ha aggiunto Lopane, ribadendo l’impegno della Regione nel sostenere la rete dei Cammini anche attraverso percorsi ciclabili e un’accoglienza diffusa.

Cammini e turismo internazionale: più stranieri in Puglia

Il turismo internazionale sta diventando sempre più importante per i Cammini pugliesi. Nel 2024, il numero di viandanti stranieri è quasi raddoppiato, passando dal 4,8% del 2023 all'8,8%.

💬 Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, ha spiegato che la Via Francigena è il percorso più scelto dagli stranieri (46,3%), seguita dal Cammino Materano (39,2%). Il francese è la lingua più parlata, con una forte presenza di viaggiatori da Francia, Regno Unito, USA, Belgio e Germania.

Le motivazioni dei viaggiatori si dividono tra:

🔹 Patrimonio culturale (43,4%)

🔹 Patrimonio ambientale, enogastronomia e turismo delle radici (28,4%)

🔹 Motivazione religiosa (16,8%), più forte sulla Via Francigena e sul Cammino di Don Tonino Bello.

La Puglia tra natura, storia e spiritualità

Grazie a un’attenzione crescente alla sostenibilità e all’accoglienza, la Puglia si sta affermando come meta privilegiata per il turismo lento e consapevole. Un cammino, in tutti i sensi, che non si ferma e che continua a regalare esperienze autentiche a viandanti di tutto il mondo. 🚶‍♂️🌿✨