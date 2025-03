Turista tedesco soccorso al largo del Salento: intervento della Guardia Costiera

OTRANTO - Un turista tedesco di 69 anni è stato soccorso nella notte tra sabato e domenica mentre si trovava a bordo di una nave da crociera MSC in navigazione al largo del Salento e diretta in Grecia. L'uomo ha accusato un malore cardiaco, rendendo necessario un intervento d'urgenza.L'operazione di soccorso è stata coordinata dalla sala operativa della Guardia Costiera di Otranto, che ha immediatamente disposto l'uscita in mare di una motovedetta classe 300. Nonostante le proibitive condizioni meteorologiche, l'equipaggio ha raggiunto la nave da crociera, ha trasbordato il turista e lo ha trasferito in sicurezza sulla terraferma.Ad attenderlo in banchina vi era il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure prima del trasferimento d'urgenza all'ospedale di Lecce, dove l'uomo è attualmente ricoverato.L'efficace intervento della Guardia Costiera ha permesso di gestire tempestivamente l'emergenza, garantendo assistenza immediata al passeggero in difficoltà.