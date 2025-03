La Repubblica Ceca protagonista alla BTM, un ponte tra turismo e cooperazione economica

Rafforzati i rapporti tra Puglia e Repubblica Ceca attraverso incontri istituzionali e nuove opportunità di sviluppo economico e turistico. Focus sulla crescita degli scambi culturali e commerciali tra i due territori, con la promozione delle eccellenze turistiche ceche.





BARI - La Repubblica Ceca ha rafforzato la sua presenza alla BTM di Bari, confermando il ruolo della città pugliese come punto di snodo strategico per gli scambi turistici ed economici con l’Italia. Un evento significativo che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del settore turistico di entrambi i paesi. In rappresentanza della nazione, il Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, e presidente di Sinergitaly, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo e Luboš Rosenberg, responsabile dell’Ente Nazionale Ceco per il Turismo.





Il Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, ha evidenziato l'importanza di questa presenza: «Per me è fondamentale che la Repubblica Ceca sia più presente in Puglia, perché diamo la possibilità di farla conoscere a 360 gradi, non solo come destinazione commerciale e di business, ma anche come meta turistica di grande valore. Il mio compito è promuovere la Repubblica Ceca in Puglia e la Puglia in Repubblica Ceca, creando connessioni e opportunità reciproche».





Luboš Rosenberg, responsabile dell’Ente Nazionale Ceco per il Turismo, ha evidenziato il legame sempre più stretto tra le due nazioni: «Per noi è un onore essere alla BTM di Bari per la prima volta. Praga è già ben collegata con Bari con quattro voli settimanali in estate e tre in inverno, e stiamo lavorando per far conoscere la Repubblica Ceca non solo per la sua capitale, ma anche per il suo ricco patrimonio culturale e paesaggistico. Con un video, abbiamo presentato, alla BTM, i nostri 19 siti UNESCO, le tradizioni artigianali come il vetro soffiato e la cultura birraria, oltre alla nostra rete di castelli e fortezze, una delle più dense d’Europa».





A testimoniare l’interesse e la cooperazione tra Puglia e Repubblica Ceca, alla BTM di Bari si sono tenuti incontri istituzionali con: Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari; Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce; Giancarlo Capoccia, Assessore al Turismo del Comune di Lecce; Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria; Massimo Salomone, Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Bari e BAT.





L’Assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, ha sottolineato come la presenza di rappresentanze della Repubblica Ceca alla BTM favorisca il turismo in entrambe le direzioni: «Ospitare un paese come la Repubblica Ceca qui a Bari significa creare occasioni di viaggio, opportunità economiche e nuovi scambi tra i nostri territori. Il turismo in Puglia è in crescita e, grazie alle politiche regionali sui collegamenti aerei, possiamo rafforzare queste connessioni durante tutto l’anno».





Anche Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce, ha espresso il proprio apprezzamento per la partecipazione della Repubblica Ceca alla BTM, sottolineando il legame speciale tra i due paesi: «Noi guardiamo con grandissima attenzione, con grande affetto e con grande stima alla Repubblica Ceca. È una nazione che suscita grande interesse e attrattiva, e chiunque sogna di visitare Praga almeno una volta nella vita. Vorremmo rafforzare i collegamenti aerei da Brindisi, per rendere ancora più agevole il turismo e lo scambio culturale tra i nostri territori. Il turismo è un’opportunità straordinaria per conoscere culture diverse, apprezzarne le affinità e le differenze, e consolidare relazioni internazionali».





La Repubblica Ceca si conferma dunque un partner strategico per la Puglia, sia in ambito turistico che economico, con l’obiettivo di incrementare la collaborazione tra imprese e istituzioni dei due paesi, rendendo la regione un punto di riferimento per gli scambi internazionali.