"Un caffè con Alda Merini – L’inizio della storia" in scena a Foggia

FOGGIA - Uno spettacolo intenso e appassionante per raccontareda una prospettiva inedita: non la poetessa già consacrata, ma, tra sogni, ribellioni e ricerca di autenticità., scritto e interpretato da, andrà in scena

La rappresentazione ripercorre i primi anni della Merini, dagli studi alle prime esperienze lavorative, dal richiamo irresistibile della poesia alle incomprensioni con la famiglia, dai primi amori alle visite con filosofi e psichiatri. Un viaggio nel contesto storico e culturale in cui la poetessa è cresciuta: l’Italia della guerra, del fascismo, della famiglia patriarcale e della rivoluzione basagliana nel trattamento della salute mentale.

Un omaggio emozionante e necessario, che mette in luce la forza espressiva della più irriverente poetessa del Novecento, capace di trasformare il dolore e le contraddizioni dell’esistenza in versi di straordinaria potenza e universalità.

Il cast e i dettagli dello spettacolo

Di e con : Margherita Caravello

Con : Emanuela Caruso (Alda Merini giovane)

Enrico Maria Muratore (tutti i ruoli maschili e chitarra)

Aiuto regia : Andrea De Luca

Organizzazione : Elisa Picotti, Laura Alferi

Ufficio stampa : Sara Grassotti

Produzione: APS Anna Magnani

📍 Dove e quando:

🗓 Sabato 29 marzo 2025 – ore 21:00

📍 Teatro Regio di Capitanata, Foggia

🎟 Info e prenotazioni: Vivaticket

📞 Accrediti e informazioni: 329 355 00 22 – uncaffeconaldamerini.roma@gmail.com