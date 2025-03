Villaggio del Gusto 2025: al via i contest su musica, poesia e fotografia

BARI - L’attesa per il Villaggio del Gusto 2025 entra nel vivo con una grande novità: tre contest artistici dedicati a musica, poesia e fotografia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e organizzata dall’associazione culturale De Gustibus Vitae, animerà Largo Giannella dal 6 all’11 maggio, in occasione dei festeggiamenti per San Nicola.

I tre premi, denominati San Nicola Vibes, Rhymes e Clicks, vogliono valorizzare il talento locale e promuovere la cultura e le tradizioni della Puglia. “Siamo felici di sostenere questa prima edizione, che offre una vetrina importante per artisti e creativi, arricchendo il Villaggio del Gusto con bellezza e ispirazione”, ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico e Blue Economy, Pietro Petruzzelli.

I tre contest e come partecipare

📍 San Nicola Vibes – Per cantautori, band e musicisti emergenti.

📍 San Nicola Rhymes – Per poeti e scrittori che vogliono raccontare l’anima della città.

📍 San Nicola Clicks – Per fotografi che vogliono catturare la magia di Bari e della sua festa.

🔹 Iscrizioni aperte fino all’11 aprile 2025 sul sito www.villaggiodelgusto.com

🔹 Partecipazione gratuita per tutti i creativi dai 16 anni in su

🔹 Fasi di selezione: prima online tramite votazioni sul sito e i social, poi in piazza durante il Villaggio del Gusto

🔹 Premiazione il 10 maggio 2025: le poesie e le foto finaliste saranno esposte al pubblico, mentre i musicisti si esibiranno dal vivo davanti a una giuria di esperti

Un’occasione imperdibile per celebrare Bari, San Nicola e le sue tradizioni, attraverso la creatività e il talento dei suoi artisti. 🎤📖📷✨