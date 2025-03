Volontariato: grande successo per la missione sanitaria in Tanzania, sostenuta dalle cooperative San Bernardo e Il Giglio, provenienti dalla Puglia

BRINDISI – Si è conclusa con grande successo la missione sanitaria in Tanzania, realizzata da Ripartiamo APS con il supporto delle cooperative sociali San Bernardo e Il Giglio. La missione, partita il 21 febbraio scorso, ha visto la partecipazione di un’équipe composta da medici, infermieri, personale socio-sanitario e altri volontari che, grazie alla collaborazione con il dott. Walter Morale, Direttore della UOC di Nefrologia e Dialisi dell'ASP di Ragusa, hanno portato cure e supporto a numerose comunità tanzaniane, specialmente nelle aree più remote. – Si è conclusa con grande successo la missione sanitaria in Tanzania, realizzata da Ripartiamo APS con il supporto delle cooperative sociali San Bernardo e Il Giglio. La missione, partita il 21 febbraio scorso, ha visto la partecipazione di un’équipe composta da medici, infermieri, personale socio-sanitario e altri volontari che, grazie alla collaborazione con il dott. Walter Morale, Direttore della UOC di Nefrologia e Dialisi dell'ASP di Ragusa, hanno portato cure e supporto a numerose comunità tanzaniane, specialmente nelle aree più remote.





"Questa missione ha rappresentato una nuova occasione per rafforzare l’impegno della Cooperativa San Bernardo nei confronti delle realtà più vulnerabili. Il nostro obiettivo è quello di costruire ponti di solidarietà e di garantire a tutti l’accesso ai diritti fondamentali, a partire dalla salute - ha dichiarato Giuseppe Natale, Direttore Generale della Cooperativa Sociale San Bernardo - Tornato dalla Tanzania, dopo aver vissuto in prima persona l’esperienza, posso affermare che l’energia e la determinazione dei nostri volontari sono state fondamentali per il successo della missione. Questa esperienza, che segue la nostra missione in Madagascar dello scorso settembre, ci conferma quanto sia essenziale continuare a lavorare insieme per migliorare le condizioni di vita delle persone".





Durante la missione, sono stati utilizzati strumenti tecnologici avanzati, come ecografi wireless, otoscopi digitali, ossimetri e un elettrocardiografo wireless, che hanno permesso l’attivazione di un programma di telemedicina. Grazie a questa tecnologia, i medici tanzaniani sono stati in grado di consultarsi in tempo reale con specialisti in Italia, ottimizzando così la qualità delle diagnosi e delle cure.





"Questa missione rappresenta per noi un'importante opportunità per testimoniare l'impegno della Cooperativa Il Giglio verso le comunità in difficoltà - ha dichiarato Giulia Natale, Presidente della Cooperativa Sociale Il Giglio - È stato un onore lavorare insieme a Ripartiamo Aps e alla Cooperativa San Bernardo per offrire il nostro supporto sanitario a chi ne ha più bisogno. Lavorare in Tanzania ci ha permesso di toccare con mano le difficoltà quotidiane di tanti, ma anche di vedere quanto sia possibile fare, anche con mezzi limitati, quando c'è una vera e propria rete di solidarietà internazionale".





Martina Papadia, OSS della Cooperativa Il Giglio e volontaria sul campo, ha raccontato la sua esperienza: "Essere in prima linea in una missione come questa è stato incredibile. Ogni giorno ci siamo confrontati con sfide enormi, ma anche con la gratitudine e la speranza delle persone che abbiamo incontrato. È stato un privilegio poter contribuire a migliorare la vita delle persone, e l’energia positiva che abbiamo ricevuto da loro ci ha dato ancora più forza per proseguire la nostra missione".





I volontari della missione hanno concluso la loro esperienza a Arusha, dove sono stati accolti dall'arcivescovo Isaac Amani Massawe, in un incontro che ha sottolineato l’importanza di proseguire nella solidarietà internazionale. La missione è stata realizzata con la collaborazione del Centro medico-diagnostico e fisioterapico IGEA, e ha ricevuto il patrocinio di numerose istituzioni locali, tra cui la Regione Puglia, le ASL di Brindisi e Taranto, i Comuni di Brindisi, San Pancrazio Salentino, Grottaglie, Latiano, San Vito dei Normanni, Ostuni, oltre al supporto dei privati Cooperativa ABC Live Green, Green Building Holding e Carlucci Angelo.