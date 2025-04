A Bari le Cantate di Bach per celebrare il 340° anniversario della nascita

BARI - Un omaggio musicale al genio di Johann Sebastian Bach illuminerà la serata del 24 aprile a Bari, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Scolastica al Porto. A partire dalle ore 20:30, la V edizione della rassegna MusicAperta offrirà al pubblico un concerto interamente dedicato alle cantate del grande compositore tedesco, in occasione del 340° anniversario della sua nascita.Protagonisti della serata saranno l’Orchestra Nino Rota e il Coro Incanto Armonico, guidati dalla bacchetta esperta del maestro Bepi Speranza. Sul palco, le voci di Valeria Di Maria (soprano) e Giuseppe Naviglio (baritono) interpreteranno alcune delle pagine più significative del repertorio bachiano, regalando agli spettatori un viaggio emozionante tra spiritualità, armonia e bellezza.La direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Flavio Maddonni, mentre l’evento si inserisce in un più ampio programma sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari.Con un ingresso simbolico di appena un euro, l’iniziativa si propone di rendere la musica colta accessibile a tutti, favorendo la partecipazione e la scoperta del patrimonio musicale europeo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 4567734 o scrivere all’indirizzo misurecomposte@libero.it.Una serata imperdibile per celebrare uno dei padri fondatori della musica occidentale e lasciarsi avvolgere dall’incanto senza tempo delle sue composizioni.Le cantate costituiscono uno dei vertici assoluti della produzione di Bach. Composte in larga parte durante il periodo trascorso a Lipsia come Kantor della Thomaskirche, esse rappresentano un corpus monumentale che unisce il rigore della polifonia luterana con l’espressività drammatica dell’opera italiana. Le circa duecento cantate sopravvissute ci restituiscono un universo musicale in cui si intrecciano fede, umanità e introspezione, in un equilibrio perfetto tra testo e musica. Ogni cantata, con la sua struttura articolata in cori, arie, recitativi e corali, riflette l’impegno di Bach nel tradurre in musica la profondità del messaggio evangelico e la complessità dell’esperienza spirituale.