ABCD 2025: la Puglia al centro dell'innovazione digitale e dello sviluppo sostenibile

BARI - Al via domani la due giorni di ABCD – A Bari Capitale Digitale: il 4 e 5 aprile nel capoluogo pugliese si discuterà dei nuovi scenari del lavoro, della formazione e dello sviluppo professionale.La quarta edizione dell’evento, che riunisce studenti, professionisti e imprenditori, è stata presentata questa mattina a Bari nella sede Margherita del Circolo della Vela. Sono intervenuti l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Sebastiano Leo, il direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale Regione Puglia Rocco De Franchi, la direttora del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione Silvia Pellegrini, il dirigente Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese - Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia Vito Bavaro, e l’ideatore di ABCD Nicolò Andreula.Per l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, “l'intelligenza artificiale è uno strumento fondamentale per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale. Se negli anni passati abbiamo visto la digitalizzazione o l'informazione digitale come un nemico, oggi non deve essere così. Dobbiamo invece alzare il livello della formazione pur salvaguardando le relazioni umane. È fondamentale acquisire competenze digitali per restare competitivi e cogliere le opportunità offerte dal futuro del lavoro a maggior ragione considerando che mentre alcuni mestieri spariranno altri stanno nascendo sulla scia di un futuro digitale sempre più interconnesso. Sintetizzando il concetto non basta parlare di formazione ma è necessario mettere insieme competenze digitali, padronanza della tecnologia , sviluppo delle competenze umane”.Secondo il direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale Regione Puglia, Rocco De Franchi, “ABCD è diventata una realtà che raccoglie mille ragazzi che democraticamente, quindi anche in maniera gratuita, possono ascoltare i grandi player della finanza, i grandi amministratori delegati e i soggetti che hanno fatto innovazione vera in una due giorni importantissima per il nostro territorio. Racconteremo le opportunità che la Regione Puglia, attraverso l'utilizzo sapiente dei fondi di coesione, riesce a dare ai giovani, cioè la nostra strategia regionale rivolta all’attrazione dei talenti e delle competenze non soltanto pugliesi di ritorno ma anche a chi sceglie di essere pugliese, per un periodo di tempo lungo o breve che sia. Noi abbiamo una possibilità enorme che è quella di contaminarci, di avere un rapporto sano tra la grande presenza industriale, la presenza delle grandi società di consulenza multinazionale e internazionale che scelgono di investire qui con lavoro di qualità, con lavoro stabile, soprattutto valorizzando anche i tanti giovani, i tanti professionisti che in questi anni sono andati altrove. È una goccia nel mare perché l'inverno demografico non si combatte soltanto così, però è un segnale importantissimo che lo sforzo e il combinato disposto tra formazione professionale, istruzione e lavoro e sviluppo economico riescono a dimostrare e i numeri ci stanno dando ragione. Penso che iniziative come queste dimostrino che la Puglia ha alzato la testa ed è un player nazionale non soltanto per le bellezze del turismo ma anche e soprattutto per il valore che i nostri talenti stanno dimostrando ovunque”.Per la direttora del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione, Silvia Pellegrini, “la Regione sostiene con la sua partecipazione questa iniziativa che è un grande momento di partecipazione e che mette attorno a un tavolo tutti gli stakeholder, imprese, giovani, cittadini, perché le città hanno un grande ruolo nella mobilitazione comune, soprattutto quando si tratta di comunicare e trovare forme di coinvolgimento globale per lo sviluppo delle città. La trasformazione demografica è il nostro grande problema, perché anche se l'occupazione cresce, il vero problema sono le fasce che devono garantire il futuro, cioè quelle dei giovani compresi tra 16 e 34 anni che sono in diminuzione. Il punto è come fare ad invogliare i giovani della Puglia a tornare o a restare, comunicando loro che, anche attraverso gli strumenti digitali, l'Intelligenza Artificiale, le occasioni fornite da un programma come mareAsinistra, sia possibile dare valore e continuità alle proprie attitudini, realizzando progetti di vita in linea con il proprio bagaglio di conoscenze, competenze , saper fare e saper essere. La Regione Puglia è una terra ricca di opportunità sulle quali è possibile costruire un percorso di futuro per tutti”.Secondo il dirigente Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese - Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia, Vito Bavaro, “iniziative come quella di oggi sono particolarmente importanti per la Regione Puglia perché rientrano nelle nostre strategie di Agenda digitale 2030, con la quale supportiamo lo sviluppo digitale dell’ecosistema regionale di imprese e amministrazioni pubbliche, e #mareAsinistra per l’attrazione dei talenti soprattutto in ambito digitale. Iniziative come queste, che partono dal mondo privato ma si intersecano con iniziative pubbliche, sono utili a rendere sempre più un'immagine di una Puglia digitale che possa attrarre investimenti di società, attrarre talenti e aiutare la popolazione a cogliere al meglio le sfide del digitale”.“Vivere in una città frizzante – ha dichiarato Nicolò Andreula, ideatore di ABCD e founder di Disal Consulting – creare e coltivare opportunità è la nostra missione principale. Anche per questo organizziamo A Bari Capitale Digitale, perché al posto di lamentarci delle cose che non vanno, proviamo a fare squadra per migliorarle. E diventare la versione migliore di noi stessi. Felicissimi di avere ancora Regione Puglia a supportare questo evento, dove tra l’altro, grazie ad una intuizione di Cristiano Carriero, founder de La Content, è nata la strategia Mare a sinistra”."Come NTT DATA, abbiamo scelto di investire in Puglia, in particolare a Bari già nel 2022, perché crediamo nei talenti locali e nel potenziale delle nuove generazioni. Con la nostra nuova sede, vogliamo costruire un ponte tra il mondo del lavoro e le università, offrendo ai giovani l'opportunità di crescere e fare carriera senza dover abbandonare la propria terra. Siamo convinti infatti che la crescita di un'azienda debba andare di pari passo con quella della comunità in cui opera. Essere main partner dell'evento ABCD anche quest'anno è quindi per noi non soltanto un piacere, ma una conferma che vogliamo essere parte attiva della rinascita del territorio e del Sud” ha dichiarato a margine della conferenza stampa Pierfrancesco Fusaro, Head of Financial Services Offering at NTTDATA Italia & NTT DATA BARI Business Development.Il tema di questa edizione, “Toccare e plasmare il futuro”, è un invito non solo ad ascoltare, ma a vivere un’esperienza concreta e immersiva, attraverso speech ispirazionali, innovazioni tangibili e opportunità di networking e recruiting. Oltre agli interventi di ospiti di caratura internazionale a Spazio Murat, in Piazza del Ferrarese, il pubblico potrà interagire con alcune delle innovazioni più promettenti sviluppate da giovani imprenditori pugliesi e italiani.In questo contesto, la Regione Puglia sarà protagonista con la promozione della strategia #mareAsinistra e del PR Puglia FESR FSE+ 21/27, due elementi fondamentali per lo sviluppo del territorio che si integrano perfettamente nei temi dell’evento. #mareAsinistra è la strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti che hanno scelto la Puglia per innovare, lavorare e costruire il proprio futuro, trasformandola in un ecosistema fertile per la crescita personale e professionale. Durante ABCD 2025, saranno raccontate esperienze di successo e testimonianze di chi ha investito sulla regione, sfruttando le opportunità offerte dal territorio e dalle politiche regionali. Verranno illustrate le azioni messe in campo per attrarre talenti, trattenere le menti brillanti e favorire il rientro di professionisti che hanno scelto di tornare nella propria terra d’origine. La strategia di crescita della Regione Puglia non si ferma alla narrazione, ma è supportata da strumenti concreti, come il PR Puglia FESR FSE+ 21/27, un programma di investimenti finanziato dai fondi europei che punta a rendere il territorio sempre più innovativo, sostenibile e inclusivo. Il PR 21/27 affronta le sfide economiche e sociali con un approccio integrato che favorisce il potenziamento dell’economia e del lavoro, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile e femminile, alle startup e alla transizione digitale delle imprese. Inoltre, supporta la transizione ecologica e ambientale attraverso politiche di sviluppo sostenibile, energie rinnovabili e riduzione dell’impatto ambientale. L’innovazione e la ricerca sono incentivate per favorire la crescita di settori strategici come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e la sostenibilità ambientale. Parallelamente, l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita vengono promossi attraverso progetti dedicati alla formazione, al contrasto delle disuguaglianze e alla valorizzazione della cultura e della creatività. Durante ABCD 2025, la Regione Puglia avrà un ruolo chiave nell’illustrare come i fondi europei e la strategia #mareAsinistra possano generare un impatto concreto sul territorio.Tra gli speaker di questa edizione: Alessandro Profumo, Presidente di Rialto Venture Capital, Inès Makula, Founder di MadeIT Podcast, Vittorio Martinelli, CEO di Olympus Italia, Parminder Kaur, People Operations Manager di VoipVoice, Riccardo Haupt, COO di Chora e Will Media, Valentina Marchei e Simone Barontini, atleti olimpici protagonisti ai Giochi di Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Parigi 2024, Michele Pierri, Head of Editorial International Special Projects & Italy, Senior Managing Editor di LinkedIn, e Alessandro Petrillo, CEO di H-Farm Business School.Attraverso panel, talk e momenti di networking, i partecipanti potranno scoprire come le iniziative regionali possano supportare il loro percorso professionale e imprenditoriale. Nelle location dell’evento – Spazio Murat e l’Ex Mercato del Pesce – i partecipanti potranno assistere a interventi di esperti del settore, esplorare le opportunità di finanziamento offerte dal PR Puglia FESR FSE+ 21/27 e interagire con innovatori e creativi che stanno già plasmando il futuro della regione. ABCD 2025 non sarà solo un evento da ascoltare, ma un’esperienza da vivere. Un evento importante per toccare con mano il futuro, esplorare le innovazioni e i progetti che stanno trasformando il mondo del lavoro e dell’impresa, connettersi con esperti e professionisti, scambiare idee e creare nuove opportunità di crescita, scoprire le opportunità offerte dai fondi europei e comprendere come accedere a finanziamenti e incentivi per startup, imprese e percorsi di formazione. L’incontro tra talento, tecnologia e visione strategica renderà ABCD 2025 un’occasione unica per chi vuole essere protagonista del cambiamento.