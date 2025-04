Bari, torna il 'Picnic Senza Plastica' al Parco Gargasole

BARI - Torna l’atteso appuntamento con il "Picnic Senza Plastica", l’evento organizzato da Retake Bari che promuove la sostenibilità e la riduzione dell’uso della plastica monouso. La sesta edizione si terrà sabato 5 aprile 2025, dalle 10:00 alle 17:00, presso il Parco Gargasole, sorto in una area che faceva parte dell’ex caserma Rossani.Come ogni anno, l’iniziativa mira a coinvolgere cittadini, famiglie e gruppi scolastici in una giornata all’aria aperta, all’insegna della convivialità e del rispetto per l’ambiente. I partecipanti possono portare il proprio pranzo utilizzando materiali riutilizzabili o biodegradabili, eliminando completamente la plastica monouso.Oltre al picnic, il programma prevede attività ludiche e didattiche: il Parco Gargasole si trasformerà in un luogo magico con musica dal vivo (grazie alle orchestre dei licei Cirillo e Marco Polo), giochi, attività artistiche e naturali per i bambini e la grande lotteria del parco, con premi offerti da amici, sponsor e associazioni.Sarà possibile, inoltre, vivere alcune esperienze uniche - la visita all’orto del parco, al bosco dei nonni e dei nipoti, la scoperta delle orchidee spontanee e tanto altro - del Parco Gargasole: non solo un luogo di contatto con la natura, con una biodiversità unica in una zona così densamente popolata, ma anche un simbolo di rinascita urbana e partecipazione comunitaria, un punto di incontro per associazioni, cittadini e famiglie, un luogo che genera amicizie e comunità.Il "Picnic Senza Plastica" rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza della tutela ambientale e sull'adozione di comportamenti sostenibili nella vita quotidiana. All’organizzazione partecipano diverse realtà, tra cui Greenpeace, Fallo con noi Eventi, Scuole Cirillo e Marco Polo, Masseria dei monelli/Ortocircuito, The Studio Asd, Servizio Integrativo dei nidi di Bari, Tou.Play, Univox, Occhi di Bambino, Autoctoni, Centro Hara, plastic free, Eugema ODV, Comunità Educativa per Minori Chiccolino, Centro servizi per le famiglie San Paolo e Casa della NeoGenitorialità.Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP ( bit.ly/3RpVWsV )."Invitiamo tutti a partecipare a questa giornata speciale dedicata alla natura e alla sostenibilità. Sarà un’occasione per stare insieme, imparare e divertirsi, dimostrando che anche piccoli gesti possono fare una grande differenza per l’ambiente”, dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.