Adelfia: ultimo appuntamento teatrale con "Quale onore" di Peppino De Filippo

BARI - Il sipario sta per calare sulla stagione teatrale 2025 del Comune di Adelfia, che ha visto una ricca programmazione in collaborazione con Puglia Culture, l’associazione Teatrino della Colonna e il Circolo Arci. L'ultimo appuntamento in cartellone promette una serata all’insegna della grande tradizione teatrale italiana con la rappresentazione di "Quale onore" di Peppino De Filippo.

Domenica 6 aprile alle ore 21:00, presso l’Auditorium "Luigi Angiuli", la Compagnia Agea porterà in scena questa celebre commedia per la regia di Pino Scattaglia.

Lo spettacolo

"Quale onore" è una delle farse più riuscite di Peppino De Filippo, caratterizzata da una comicità irresistibile e da un ritmo incalzante. La storia ruota attorno a Don Ferdinando, un modesto impiegato con grandi ambizioni di carriera, che organizza una cena per il direttore generale nella speranza di ottenere un avanzamento di ruolo. Tuttavia, l’aiuto maldestro del vicino di casa sconvolgerà i suoi piani, generando una serie di esilaranti situazioni.

Il cast vede protagonisti Pino Scattaglia, Anita Camposeo, Pino Fanelli, Stefano Palmirotta, Giulio Aiudi, Mimmo Mallardi, Rosanna Delmedico, Isa Cappelli, Nicolò Casalino, Antonio Totaro e Maria Cantacessi.

Un’occasione per il pubblico

Lo spettacolo si inserisce in un percorso culturale che ha animato la stagione teatrale di Adelfia con eventi di qualità, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi al teatro attraverso proposte che spaziano dalla tradizione alla sperimentazione contemporanea.

"Quale onore" è un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro comico e la maestria drammaturgica di Peppino De Filippo, in una serata che promette divertimento e leggerezza.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento: Puglia Culture.