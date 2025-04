Al Demodé arriva il party “Shake It” con dj Madmaxx e dj Fato

MODUGNO - Venerdì 11 aprile, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, si terrà “Shake It”, una festa a base di afrobeat, amapiano, afrohouse, baile funk, dancehall, shatta, hip hop e dembow, che vedrà protagonisti in consolle Dj Fato e, direttamente dalla Francia, Dj Madmaxx.Dj Fato, al secolo Fabio De Palo, è disc jockey dal 2004 ed è noto al pubblico per la sua passione per la black music. Attivo nella scena hip hop e reggae della sua città, Bari, si è distinto per i suoi numerosi mixtapes che vedono la collaborazione di artisti nazionali e internazionali. Specializzato nella selezione di black music, i suoi dj-set spaziano dall’hip hop all’R’n’B, dal reggae/dancehall all’afrobeats, al moombahton, dai classici alle ultime novità.Special guest della serata sarà Dj Madmaxx, alias Max Peterson, artista nato a San Diego (California) nel 1979 ma che ha trascorso la maggior parte della sua adolescenza in Francia. Durante il suo percorso artistico, iniziato nel 1998, ha prodotto e si è esibito in California, Messico, Spagna e in tantissimi paesi del mondo, proponendo set psichedelici profondi e travolgenti che gli hanno fatto presto acquisire grande fama anche oltreoceano. Nel 2000 è stato tra i fondatori del progetto trance Biodegradable insieme a Samy Guediche dei Cpu e Nicolas Oesch dei Mekkanikka, e negli anni seguenti ha fatto parte di altre iniziative del genere come Sirius Isness, pubblicando diversi album, sino a intraprendere nel 2007 il suo progetto da solista, risultato di anni di duro lavoro, perfezionando un suono unico in un mix di suoni trance, etnici e deep, con un kick potente e una linea di basso unica, un tocco electro, canti emozionali e a volte atmosfere nostalgiche. Il fine settimana del Demodè Club continuerà il giorno seguente con il party “Camelot – The last metamorphosis”, la grande festa dedicata a uno dei locali più importanti della storia del clubbing locale, che con la sua attività negli anni Novanta ha segnato un’epoca.Durante il party si esibiranno i dj Bepy Magistro, Mariolino, Mirko, Kurl, Massimo Rago, Martino Recchia, Andrea Fiorito, Niki Caricola, Michele Lamparelli, Italo Perez e Dario Lotti. Ad affiancarli in voce ci saranno Adry e Alex G. Special guest della serata dj Flavio Vecchi e due colleghi dei Pastaboys, Rame e Dino Angioletti.: 3397360006: 22.00