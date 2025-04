"La Fatica": 761 candidature e 58 tirocini attivati per il reinserimento lavorativo di over 35 e over 45

BARI – Cinque mesi dopo l’avvio della misura sperimentale “La Fatica”, promossa dal Comune di Bari attraverso Porta Futuro, il bilancio è più che incoraggiante: sono(539 donne e 222 uomini) e(49 donne e 9 uomini), a seguito di 236 colloqui effettuati.

Il progetto, rivolto a donne over 35 e uomini over 45 inoccupati o disoccupati, mira a favorire l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso percorsi di tirocinio extracurriculare, con attività formative all’interno di aziende del territorio.

“Siamo soddisfatti per l’andamento di un progetto pensato per chi è rimasto fuori dal mercato del lavoro – ha dichiarato il sindaco di Bari –. I numeri parlano chiaro e raccontano storie di donne e uomini che non si sono arresi e cercano una seconda opportunità. È una misura che tocca due fasce spesso invisibili, ma con un forte potenziale”.