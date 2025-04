Alberobello si prepara a un weekend di solidarietà e gusto: torna l’evento “Sotto una nuova luce. Gusto, ricerca e respiro. Rosé edition”

L’evento, che negli anni scorsi ha registrato un importante successo di pubblico e una grande partecipazione, con oltre 17.000 euro di donazioni, torna in una veste speciale, tingendosi di rosa, colore simbolo del Giro d’Italia, di cui Alberobello sarà anche punto di partenza della quarta tappa.La manifestazione si svolgerà nella suggestiva Villa Donnaloja, offrendo al pubblico un’esperienza tra degustazioni di vini, specialità culinarie, musica live e momenti di convivialità. L’evento avrà inizio sabato 3 alle 19:00 ca, mentre domenica 4 la degustazione prenderà il via dalle ore 11:30.L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione FFC – Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, presieduta da Matteo Marzotto, che dal 2002 ha investito circa 41 milioni di euro in oltre 495 progetti di ricerca. La Delegazione di Alberobello, attiva dal 2015, ha già raccolto 280.000 euro, contribuendo concretamente alla lotta contro questa malattia.L’evento vedrà la partecipazione di 45 cantine pugliesi con più di 100 etichette di vini rosati e rossi, donate dai produttori locali, accompagnate da una selezione di specialità culinarie preparate da rinomati ristoratori e chef di Take Away Puglia. La degustazione sarà guidata dai sommelier dell’AIS Puglia – Delegazione Murgia, per un viaggio tra i sapori autentici della nostra Regione.A rendere ancora più speciale questa edizione, musica dal vivo su due stage diversi, con gruppi che spazieranno tra swing, dance e folk, per creare un’atmosfera coinvolgente e festosa. L’intero ricavato dell’iniziativa finanzierà il progetto di ricerca FFC #4/2024, di cui è possibile consultare i dettagli al link: https://www.fibrosicisticaricerca.it/progetto/ffc-4-2024 Conclude Martino De Giorgio, Responsabile della Delegazione FFC di Alberobello, “per tutti noi, donare per la Ricerca avrà un nuovo gusto. Per i malati di Fibrosi Cistica, sapere che la ricerca andrà avanti, donerà un respiro in più e sarà una vera conquista”.L’auspicio è quello di accogliere numerosi visitatori per sostenere questa causa importante e vivere un weekend all’insegna del gusto, della solidarietà e della musica.