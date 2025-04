Alis New World: l’eccellenza del circo contemporaneo si supera ancora

Niente animali, solo corpi che sfidano le leggi della fisica, coreografie ipnotiche e una colonna sonora che avvolge come un abbraccio. ALIS New World non è uno spettacolo, è un’esperienza.Dietro al successo di ALIS New World c’è una scelta coraggiosa. Pippo Crotti, direttore artistico e Cappellaio Matto dello show, racconta: "Passare alla regia è stata una sfida. Volevo un cast che mescolasse veterani e giovani fuoriclasse, perché l’arte circense vive di eredità e innovazione". E così, accanto a nomi consolidati come il Duo Bazaliy (ex Cirque du Soleil), brillano talenti come Darina Toropova, 20 anni, premiata come Young Talent of Russia 2024.Ma c’è di più. Lo show ha affrontato un’ulteriore prova: unire artisti russi e ucraini in un momento storico drammatico. "Alcuni di loro sono stati chiamati alle armi, altri hanno vissuto mesi di incertezze", ammette Crotti. Eppure, sul palco, le differenze svaniscono. Asia Tromler, Acrobata protagonista dello show, lo conferma: "Il circo è uno spazio libero, dove non esistono confini ‘giusti’ o ‘sbagliati’. È una bolla sicura, dove ci si racconta col corpo, senza giudizi".Duo Bazaliy (Trapezio): Le gemelle ucraine trasformano forza bruta in eleganza, nuotando nell’aria con sincronie da brividi. Un’apertura che lascia senza fiatoViktor Hladchenko (Ruota di Cyr): Il “Bianconiglio” dello show sembra guidare telepaticamente la sua ruota, introducendo figure assimmetriche e nuove tecniche che ridefiniscono l’arte della Cyr Wheel.Nico Pires (Diabolo): Non è giocoleria, è poesia in movimento. Le sue prese orizzontali e le sequenze fulminee trasformano un’arte antica in una danza contemporanea.Darina Toropova (Aerial Hoop): La “Regina Bianca” vola dentro una sfera armillare che si apre e chiude come un fiore metallico, fondendosi con il suo corpo in un equilibrio surreale.LXR Juggling Group: 5 artisti, 15 clavette e un gioco di luci mozzafiato. Hanno rivoluzionato la giocoleria con un numero acrobatico che sfida il buio e la gravità.E ancora: Genia Tykhonkov (Aerial Pole) con la sua potenza statuaria, e il Duo Mirage, le contorsioniste mongole che danzano su ritmi sincopati, stravolgendo ogni cliché e i Wonsembe (hoop diving) che anche se solo in due intrattengono con salti acrobatici e passaggi di hand-to-hand.A condurre il tutto Pippo Crotti, Cappellaio Matto irresistibile e comico navigato, Barbara Abbondanza, una Regina di Cuori esuberante e ironica. La loro presenza regala ritmo e complicità, mentre la storia di Alis (interpretata da Asia Tromler) che “diventa grande” aggiunge un filo narrativo delicato e a tratti commovente.Asia Tromler (tessuti) è la star di questo show da quando aveva solo 17 anni e anche questa volta ha sfidato la gravità con grazia innaturale ammaliando grandi e piccini.ALIS New World non è solo un upgrade del precedente tour: è un salto quantico. Le coreografie di Giordano Orchi elevano ogni numero, i costumi scintillano come il talento degli artisti, e l’interazione col pubblico è continua. Se amate il circo contemporaneo, questo ne è l’apice. Se non lo avete mai visto, è il momento giusto per innamorarvi.Prossime tappe in tutta Italia: date e biglietti su https://lecirquetopperformers.com/web/