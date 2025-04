Verona e Parma si dividono la posta: 0-0 al Bentegodi

Nella trentesima giornata di Serie A, il Parma esce con un punto dal "Bentegodi" pareggiando 0-0 contro il Verona in una partita equilibrata e ricca di occasioni da gol.

Il primo tempo si apre subito con un'occasione per i padroni di casa: al 2’ Mosquera colpisce la traversa con un colpo di testa, sfiorando il vantaggio per il Verona. La risposta degli emiliani arriva al 10’ con Almqvist, che va vicino alla rete. Al 29’ Sarr sfiora il gol per i veneti, mentre un minuto dopo è Sohm del Parma a non riuscire a indirizzare in porta un colpo di testa. Al 37’ lo stesso Sohm conclude di sinistro, ma la palla termina fuori. Prima dell'intervallo, al 45’, Bonny ha un'altra occasione per il Parma, senza però riuscire a concretizzarla.

Nella ripresa, la squadra emiliana continua a rendersi pericolosa: al 9’ Bernabè va vicino al gol, e al 21’ su punizione sfiora ancora la rete. Al 36’ Ondrejka non riesce a finalizzare una buona opportunità per il Parma. Nel finale, al 93’ Camara spreca da posizione favorevole, mentre al 95’ Tengstedt del Verona per poco non trova il gol della vittoria.

Con questo pareggio, il Parma supera in classifica il Lecce e si porta al quintultimo posto con 26 punti, lasciando i salentini al quartultimo con 25. Il Verona, invece, raggiunge il quattordicesimo posto insieme al Como con 30 punti.