Amministrative Triggiano, Franco (Iv): "Basta perdere tempo, serve unità per ridare una prospettiva di sviluppo al territorio"

BARI - "Si sta consumando in queste ore una strumentalizzazione di alcune forze politiche e realtà civiche che pare non abbiano a cuore gli interessi dei triggianesi. In questo momento storico è fondamentale che tutte le forze politiche e i gruppi civici di centro e centro-sinistra lavorino insieme nell’unica direzione della compattezza, dell’unità di intenti e della serietà". Lo ha detto Stefano Franco, Presidente Italia Viva Provincia di Bari."Serve su Triggiano - prosegue Franco - un progetto solido e credibile, che metta da parte i personalismi e le rivendicazioni individuali. Questo è l’unico modo per costruire una coalizione forte che possa consegnare al territorio un governo proiettato al futuro che abbia come unico interesse il bene dei cittadini. Come Italia Viva da settimane siamo seduti nei tavoli della Convenzione per Triggiano, insieme al Partito Democratico e alle altre forze civiche di centro-sinistra, e abbiamo già confermato il nostro sostegno al candidato sindaco che il Partito Democratico ha individuato come figura di sintesi. Contestualmente chiediamo da parte di tutti una giusta responsabilizzazione sulla situazione, al fine di non perdere ulteriore tempo e chiudere quanto prima le dispute sull’individuazione di altre figure in modo da iniziare a dialogare sui temi che interessano le persone. La data imminente di chiusura delle liste, prevista per il prossimo 25 aprile, non dà spazio a ulteriori perdite di tempo. Invitiamo, dunque, il Partito Democratico in qualità di partito principale della coalizione, a guidare con coraggio e serietà la coalizione senza perdersi in ulteriori indugi", conclude Franco.