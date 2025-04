Angelo e Francesco Sticchi Damiani protagonisti al Rally Storico Costa Smeralda

PORTO CERVO – Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità ACI Sport ha finalmente preso il via, dopo il rinvio della tappa del Liburna, e lo ha fatto con grande spettacolo e adrenalina sull’affascinante palcoscenico della. A brillare tra i protagonisti della gara, padre e figlio:, entrambi appassionati e profondi conoscitori del mondo dei motori.

Angelo Sticchi Damiani sul podio con la Fiat 124 Abarth

Nella categoria a media “60”, riservata alle vetture in configurazione da gara, Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI nazionale e pilota di lungo corso nel panorama delle auto storiche, ha conquistato un ottimo terzo posto assoluto. A bordo della sua iconica Fiat 124 Abarth, affiancato dal navigatore Massimo Liverani, ha affrontato con grinta e precisione le prove sarde, rimanendo costantemente in lotta per il vertice.

La coppia si è piazzata alle spalle di due equipaggi di alto livello: Marco Comi e Fausto De Marchi su Lancia Delta HF Integrale e dei vincitori Fabio e Paolo Verdona, che si sono imposti su Peugeot 309 GTI.

Francesco Sticchi Damiani quarto tra le vetture stradali

Ottima prova anche per Francesco Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Lecce, impegnato nella categoria a media “50”, dedicata alle vetture stradali. Al volante di una elegante Alfa Romeo GTV 2000, insieme alla navigatrice Laura Martines, ha concluso la competizione al quarto posto assoluto, dimostrando abilità e spirito sportivo nella gestione di un tracciato tecnico e impegnativo.

Prossimo appuntamento: Targa Florio Historic

Con la tappa sarda ormai in archivio, lo sguardo degli appassionati è già rivolto al prossimo appuntamento del tricolore storico: il prestigioso Targa Florio Historic Regularity Rally, in programma dal 9 maggio. Una nuova sfida attende i protagonisti del campionato, su un altro tracciato leggendario, simbolo dell’automobilismo italiano nel mondo.

Una passione che unisce generazioni, quella della famiglia Sticchi Damiani, e che continua a scrivere pagine importanti nel mondo delle auto storiche e della regolarità.