Serie A, il Lecce crolla in casa: il Como vince 3-0 al “Via del Mare”

– Pesante battuta d’arresto per il Lecce nella 33ª giornata di Serie A: al “Via del Mare” i salentini vengono, che conferma il buon momento di forma e si allontana ulteriormente dalla zona calda della classifica.

Primo tempo: Como avanti con Diao

La gara si apre con una fiammata dei lariani: al 4’, Nico Paz sfiora il gol con una conclusione insidiosa. Due minuti più tardi il Lecce risponde con Krstovic, che trova la rete ma l’esultanza viene vanificata dal fuorigioco rilevato dal VAR.

Il Como prende campo e al 30’ va vicino al vantaggio con Perrone, poi al 32’ Dubickas spreca calciando fuori da buona posizione. Il gol del vantaggio arriva al 36’: Diao conclude di destro su assist preciso di Nico Paz, portando i lombardi sull’1-0. Al 39’ Morente prova a rimettere in parità il match, ma non concretizza.

Secondo tempo: il Lecce ci prova, ma crolla nel finale

Nella ripresa il Lecce cerca di reagire, ma è ancora il Como a rendersi pericoloso con Dubickas al 48’, che però spreca un’occasione favorevole. I salentini ci provano con Gaspar (al 55’) e ancora con Morente al 68’, ma senza successo.

Il Como, più cinico, colpisce al 84’ con Goldaniga, che stacca di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Da Cunha, firmando il 2-0. Nel finale, Gabrielloni sfiora il tris, mentre il Lecce risponde con Banda, che non riesce a trovare lo specchio della porta.

Il colpo del KO arriva al 91’: ancora Diao, protagonista della giornata, segna con un preciso rasoterra di destro, fissando il punteggio sul 3-0 finale.

Classifica e situazione

Con questa sconfitta il Lecce resta quartultimo a quota 26 punti, in piena lotta per la salvezza. Il Como sale a 39 punti, raggiungendo il Genoa al 12° posto e consolidando una posizione tranquilla in classifica.

Per i giallorossi servirà una pronta reazione nelle prossime giornate, se vogliono evitare la retrocessione.