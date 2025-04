Arte, sport e integrazione fanno rivivere a Bari il Parco degli Aquiloni con ActionAid e Pigment Workroom

Il campo da gioco è stato decorato con timbri e serigrafie, creando un’arena colorata e in cui ognuno ha lasciato il proprio segno.Durante l'inaugurazione del parco, i cittadini possono partecipare alla creazione di sciarpe e bandiere per sostenere le squadre durante la partita inaugurale.

“Partecipazione giovanile, linguaggio non ostile e pratica sportiva come ponte di dialogo antirazzista, sono i tre pilastri su cui fondiamo la città inclusiva. In questo tempo storico che ci vede alla vigilia della sfida democratica sul diritto alla cittadinanza, pensiamo che sia fondamentale promuovere lo sport come pratica inclusiva di cittadinanza. Insieme a noi il gruppo di ragazzi e ragazze ha dato vita a una riscrittura culturale dello spazio pubblico facendo diventare il Parco degli Aquiloni anche spazio di crescita democratica” racconta Grazia Moschetti, ActionAid Italia.

“Pigment workroom nasce per promuovere tutte le forme di cultura urbana, e lo sport di strada è sicuramente una di quelle, e ci è sembrato naturale sfruttare le nostre esperienze di arte pubblica e stampa artigianale per dar vita a questi tornei totalmente pensati e realizzati con le comunità. La nostra visione sociale e politica si sposa totalmente con quella di ActionAid, e speriamo che questo Kick-Off possa essere il primo di tanti, insieme a loro” spiega Mario Nardulli, Pigment Workroom. “Partecipazione giovanile, linguaggio non ostile e pratica sportiva come ponte di dialogo antirazzista, sono i tre pilastri su cui fondiamo la città inclusiva. In questo tempo storico che ci vede alla vigilia della sfida democratica sul diritto alla cittadinanza, pensiamo che sia fondamentale promuovere lo sport come pratica inclusiva di cittadinanza. Insieme a noi il gruppo di ragazzi e ragazze ha dato vita a una riscrittura culturale dello spazio pubblico facendo diventare il Parco degli Aquiloni anche spazio di crescita democratica” racconta Grazia Moschetti, ActionAid Italia. Il campo da gioco è stato decorato con timbri e serigrafie, creando un’arena colorata e in cui ognuno ha lasciato il proprio segno.Durante l'inaugurazione del parco, i cittadini possono partecipare alla creazione di sciarpe e bandiere per sostenere le squadre durante la partita inaugurale. I quindici giovani con background migratorio coinvolti hanno partecipato anche a un laboratorio di arte pubblica. Con il supporto di uno psicologo, sono state esplorate le connessioni tra storie di integrazione, partecipazione giovanile, linguaggio inclusivo e pratica sportiva. Il gruppo ha anche collaborato alla creazione dell'identità e delle divise di due nuove squadre sportive: i "Dhimba", con i colori rosso e blu, e i "Cambio", con i colori giallo e verde. Sotto la guida degli artisti Michele Santella e Mario "ikas" Nardulli, le squadre hanno creato loghi e simboli, stampati su t-shirt e toppe per le divise.

BARI - Quindici ragazzi e ragazze con storie e provenienze diverse, minori stranieri non accompagnati insieme per fare sport inclusivo, un nuovo parco aperto alla città e rigenerato con un'opera d’arte pubblica e un laboratorio creativo per combattere razzismo e xenofobia. È quanto accade al Parco degli Aquiloni a Bari, riaperto al pubblico dopo anni di mancato utilizzo. Uno spazio restituito a Bari grazie al progetto “Kick-Off Picone” di Pigment Workroom e ActionAid Italia.Questo format, alla sua seconda edizione, è stato pensato da Pigment Workroom per tornare a vivere collettivamente spazi pubblici tramite lo sport, partendo dall’idea che “il gioco sia una cosa molto seria”, come insegnava Bruno Munari. A tal fine l’arte diventa uno strumento che si appropria del linguaggio sportivo per riportarlo alla sua natura più sociale e scevra di ogni pregiudizio, portando alla nascita di due nuove squadre di calcio di strada: i Dhimba e i Cambio. La pista di pattinaggio è stata riqualificata come campo da calcio, gli spalti sono stati rinnovati e sono state create divise personalizzate. Il 2 aprile, il parco degli aquiloni a Bari riapre le sue porte, presentando alla città una nuova opera di arte pubblica.ActionAid Italia ha coinvolto nelle attività sportive ragazze e ragazzi rifugiati e con background migratorio. Il gruppo di giovani ha contato sul supporto dei leader di comunità di Actionaid e alle educatrici ed educatori delle comunità “Casa Shalom” e “Ala Baytuk”. L’obiettivo è contrastare l'intolleranza e la xenofobia tra i giovani attraverso lo sport, promuovendo metodi di allenamento e gioco basati sul rispetto, sulla mediazione tra pari e la partecipazione. Un percorso che porta a rafforzare la capacità di giovani, associazioni e istituzioni nel costruire comunità inclusive e non polarizzate.