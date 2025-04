Bari, approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posteggi della Sagra di San Nicola

BARI - È stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Bari la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione dei posteggi per la Sagra di San Nicola 2025 che recepisce i risultati della graduatoria provvisoria e accoglie quattro istanze di ricorso presentate da singoli operatori a seguito di una prima esclusione.Complessivamente gli aventi diritto a partecipare alla nuova edizione della Sagra di San Nicola della città di Bari sono 176, così suddivisi in relazione ai “tratti” concessi:Tratto 1 - lato mare da via Genovese a piazza IV Novembre numero istanze autorizzate 5Tatto 2 - lato mare dal molo Sant'Antonio al semaforo fronte scalinata Santa Scolastica - numero istanze autorizzate 46Tratto 3 - via Genovese lato giardino Carofiglio- numero istanze autorizzate 3Tratto 4 - lato terra tra via Genovese e il Fortino - numero istanze autorizzate 28Tratto 5 - lato terra dal Fortino all'Autorità Portuale - numero istanze 94Inoltre si prescrive a tutti gli operatori il rispetto delle seguenti disposizioni:• orario di posizionamento giorno 07/05/2025, dalle ore 7 alle 14;• attività di vendita sino massimo alle ore 2 del mattino, ad esclusione del giorno 09/05/2025 che dovrà terminare alle ore 24;• i mezzi dovranno essere rimossi dalle ore 00:01 del 10/05/2025 alle ore 2 del giorno 10/05/2025;• l’intera area della manifestazione sarà chiusa ai veicoli e l’eventuale approvvigionamento delle merci potrà essere effettuato solo con carrelli portati a mano, poiché nessun altro veicolo potrà accedere all’area della Fiera;• divieto di utilizzo di apparecchi audio rumorosi;• divieto di emanazione di fumi e rumori durante il passaggio della processione.