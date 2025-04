Piazza Aldo Moro a Bari: parte il progetto di pedonalizzazione, lavori al via il 22 aprile

La storicadi Bari, uno degli spazi pubblici più discussi e al centro di numerose controversie urbanistiche, sta per subire una trasformazione significativa. A partire da, prenderanno il via i lavori diche segneranno l'inizio del progetto didell'area, destinato a rivoluzionare uno dei luoghi nevralgici della città. La data segna l'avvio di un intervento atteso da tempo, che si inserisce all'interno del più ampio progetto del, un piano di riqualificazione urbana che mira a migliorare la vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici.

Il cuore del progetto: la pedonalizzazione e la nuova viabilità

I lavori inizieranno dalla parte di piazza compresa tra la fontana e via Sparano, una delle zone più frequentate e, al contempo, più congestionate dalla presenza di traffico veicolare. Una delle prime novità sarà la smantellamento del chiosco che ospita l’edicola, un cambiamento che contribuirà a liberare lo spazio e migliorare l'estetica della piazza. Con la nuova configurazione, anche alcuni posti auto verranno eliminati, in particolare quelli sul lato sinistro della piazza.

La pavimentazione in asfalto, che attualmente ricopre l'area adiacente alla stazione e dove sostano i taxi, verrà sostituita con un’unica area pedonale, eliminando il traffico e creando un ambiente più vivibile e sicuro per i pedoni. Questo è uno dei punti focali del progetto, che mira a dare a Piazza Aldo Moro una connotazione più accogliente e ordinata, rafforzando la sua vocazione come cuore pulsante della città.

Salvaguardia del verde e potenziamento del trasporto pubblico

Un aspetto fondamentale del progetto è la salvaguardia degli alberi esistenti, che saranno tutelati, mentre altre nuove piantumazioni arricchiranno la piazza, contribuendo alla creazione di un ambiente più verde e salutare. L'obiettivo è quello di creare un'area che non solo sia pedonale, ma anche ricca di verde pubblico, dove i cittadini possano godere di uno spazio più fresco e piacevole.

Nel piano di riorganizzazione della viabilità, resta al momento il capolinea AMTAB (l'azienda dei trasporti di Bari), ma in futuro il terminal sarà trasferito in via Capruzzi, dove sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione del nuovo Terminal Bus della città. Questo cambiamento dovrebbe portare a una razionalizzazione e a un miglioramento del sistema di trasporti pubblici a Bari.

Un futuro sostenibile con i bus elettrici

Un'altra importante novità riguarda l'introduzione del servizio delle linee di bus elettrici, che passeranno attraverso Piazza Aldo Moro. Questa innovazione è parte di un progetto più ampio di sostenibilità e miglioramento del trasporto pubblico urbano, che punta a ridurre l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'aria nella città.

Un cambiamento atteso

La pedonalizzazione di Piazza Aldo Moro rappresenta un passo significativo verso una città più vivibile, sostenibile e accogliente. Con l'inizio dei lavori il 22 aprile, i baresi si preparano a dire addio a una parte della vecchia piazza, ma anche a dare il benvenuto a una nuova area che, con il tempo, potrà diventare un punto di riferimento per i cittadini e i turisti, un luogo dove lo spazio pubblico è finalmente riconquistato dalla camminata e dalla socialità.