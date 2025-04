Bari chiAma il Mare: cittadini in azione per riqualificare il lungomare e i fondali

In occasione della “”, domani Bari vivrà una mattinata all’insegna dell’ecologia e della partecipazione attiva. A partire dallein, prenderà il via “”, una grande iniziativa di clean-up ambientale che coinvolgerà cittadini, associazioni e istituzioni per la pulizia del

L’evento, completamente gratuito e aperto a tutti, è promosso da Retake Bari in collaborazione con 080 – Stand for Bari, 2handsbitonto e con il supporto della Capitaneria di Porto. All’iniziativa prenderanno parte anche il Circolo Canottieri Barion, le associazioni subacquee ASD La Scuola del Mare, ASD Club Sommozzatori Bari sfl, e il Centro Sub Corato ETS. Numerose anche le realtà studentesche coinvolte: M.U.R.O., Studenti Per, Erasmus Student Network e TOUPLAY.

L’obiettivo è chiaro: prendersi cura del mare e del territorio attraverso un gesto concreto di cittadinanza attiva e partecipazione. L’evento rappresenta un’opportunità per riscoprire il valore ambientale e sociale della costa barese, migliorandone le condizioni e rafforzando il senso di comunità.

“Il mare è parte viva della nostra città, un patrimonio che merita attenzione, cura e progettualità condivisa. Sabato 12 aprile invitiamo tutti a unirsi a noi per un’azione concreta di riqualificazione del mare e dei suoi fondali: un gesto collettivo che parla di rispetto, partecipazione e futuro. Insieme possiamo restituire valore e bellezza a uno spazio che appartiene a tutti!” – ha dichiarato Annalisa Condurro, referente di Retake Bari.

Per partecipare, basta iscriversi all’evento tramite l’apposito link: bit.ly/43tXvxo. Tutti gli strumenti necessari per la raccolta – pinze e sacchetti – saranno forniti dagli organizzatori.

Per ulteriori informazioni:

📧 Retake Bari : bari@retake.org

📘 Facebook: facebook.com/retakebari

Una città più pulita comincia da un piccolo gesto. Bari risponde, e chiama il mare.