Bari confermata città con il miglior clima in Italia: prima posizione nell'indice del clima 2025 del Sole 24 Ore

La classifica, che si basa sui dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, misura le condizioni climatiche di 107 città capoluogo, valutando ben 15 parametri che analizzano la frequenza di condizioni di "bel tempo" e il benessere climatico dei residenti. Quest’anno, rispetto al 2024, sono stati aggiunti 5 nuovi parametri.

Bari, che già occupava la prima posizione nell’edizione precedente, si conferma in cima alla classifica. A seguirla ci sono due territori della costa Adriatica: Barletta Andria Trani al secondo posto e Pescara al terzo. Per la prima volta dalla pubblicazione dell’indagine nel 2019, tutte le tre città che occupano il podio appartengono al Mezzogiorno, una novità significativa per la graduatoria.

La top 10 vede località costiere dominare, con la presenza di Enna, che spicca come prima in indice di calore, e città come Chieti e Catanzaro. Tra i capoluoghi più rilevanti, Trieste ha fatto il suo ingresso tra le prime dieci grazie alla sua leadership nell’indicatore sulla brezza estiva, anche se occupa l'ultima posizione per le raffiche di vento.

Il clima delle città costiere si conferma uno degli aspetti più favorevoli, mentre quelle dell’entroterra, come Terni, soffrono maggiormente a causa di escursioni termiche e aria stagnante. Tra le sorprese di quest’anno, Imperia, che aveva dominato in passato, è scivolata al 17° posto dopo l’introduzione di parametri come le notti tropicali e i giorni consecutivi senza pioggia.

Tra le grandi città italiane, il top 10 è dominato dalla presenza di Venezia (15°), Cagliari (26°), Napoli (28°), Genova (33°), e Roma (47°). Al contrario, città come Bologna, Milano, e Firenze si trovano nella seconda metà della classifica, rispettivamente al 74°, 77° e 78° posto.

Tra i primati locali, spicca Agrigento con il maggior numero di ore di sole al giorno (9,2 ore in media), mentre Belluno si distingue per il minor numero di notti tropicali, con solo 14,3. Per quanto riguarda le giornate di caldo estremo, Terni detiene il primato con 45,5 giorni all’anno.

L’indagine ha anche evidenziato il trend dei cambiamenti climatici, con un incremento degli eventi climatici estremi nel periodo 2010-2024. Le ondate di calore e le notte tropicali sono diventate sempre più frequenti, con aumenti significativi al Nord, dove le temperature medie sono aumentate di 2,4°C rispetto al 2010. Inoltre, i periodi di siccità si sono allungati, ma le precipitazioni estive sono diventate più intense, con punte di 13 millimetri per ogni giorno piovoso.

Tutti i dettagli della ricerca sono disponibili online su Lab24, l’area visual del sito del Sole 24 Ore, dove è possibile consultare le classifiche integrali e analizzare i dati meteorologici relativi a pioggia, soleggiamento, vento, e altri parametri climatici.

Per scoprire maggiori dettagli, è possibile visitare la pagina dedicata all’indice del clima: Lab24 - Sole 24 Ore.