Bari, domani torna la 37/a Vivicittà

BARI - Domenica 6 aprile si correrà la 37° edizione di VIVICITTA' la manifestazione podistica organizzata in contemporanea in 44 città italiane e 6 estere. L’evento, organizzato dalla UISP Bari, prenderà il via alle ore 9.30 da parco 2 Giugno, dove è previsto anche l’arrivo, e si svilupperà su un percorso di 10 chilometri attraversando, come di consueto, i tre ponti cittadini, e su un altro di 4 chilometri per una passeggiata ludico-sportiva.Come lo scorso anno, domani, sabato 5 aprile, dalle ore 9 alle 18.30, sarà aperto il Villaggio Vivicittà al cui interno troverà spazio anche il Villaggio della prevenzione: grazie al legame ormai consolidato con la manifestazione Running Heart, infatti, saranno promosse iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiologiche e sull’importanza di uno stile di vita sano, con la possibilità di effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma e la misurazione della glicemia per prevenire la patologia del diabete.Inoltre, presentando il pettorale della corsa, si potrà accedere gratuitamente al Vintage Market Bari, l’esposizione di oggetti e prodotti di seconda mano organizzata da Bidonville store, in programma in Fiera del Levante il 5 e 6 aprile. Tra le altre novità di questa edizione anche un contest fotografico che vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto Santarella di Bari. Il kit gara si potrà ritirare domani nel Villaggio Vivicittà, in largo 2 Giugno, dalle ore 9 alle 18.30.Come sempre, Vivicittà prevede due percorsi: la gara sui 10 km (competitiva e non) e la passeggiata ludico motoria da 4 km.Di seguito le limitazioni al traffico e alla sosta previste con apposita ordinanza dalla Polizia locale per consentire lo svolgimento dell’evento:I. Dalle ore 00.01 del giorno 5 aprile 2025 alle ore 16.00 del giorno 6 aprile 2025 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata e divieto di transito, in v.le Einaudi, zona complanare prospiciente l’ingresso del Parco 2 Giugno, compresa tra viale della Costituente e viale della ResistenzaII. Il giorno 6 aprile 2025:1. dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade:a. viale della Resistenza, ambo i latib. su viale L. Einaudi, per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzattic. via Omodeo, ambo i lati, carreggiata compresa e con senso di marcia tra via Salvemini e via Amendola2. dalle ore 9.00, relativamente al passaggio dei concorrenti e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze:a. viale Einaudi, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenzab. viale della Resistenzac. largo 2 Giugnod. viale della Repubblica, ambo le carreggiatee. viale Unità D’Italia, carreggiata con senso di marcia da cavalcavia XX Settembre a via Voltaf. cavalcavia XX Settembreg. corso Cavour, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a cavalcavia XX Settembreh. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montronei. piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Veneto a corso Vittorio Emanuele IIj. corso sen. A. De Tulliok. piazzale C. Colombol. lung.re Imp. Augustom. piazzale IV Novembren. lung.re A. Di Crollalanzao. piazza A. Diaz, carreggiata compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberatop. lung.re N. Sauroq. piazza A. Gramsci, carreggiata compresa tra lung.re N. Sauro ed il prolungamento di via Di Vagnor. cavalcavia G. Garibaldi, carreggiata con senso di marcia da via Apulia a via Di Vagnos. via Apulia, carreggiata con senso di marcia da via Aristosseno a cavalcavia Garibaldit. via Peucetia, carreggiata senso di marcia da via Apulia a via Magna Greciau. via Magna Grecia, carreggiata senso di marcia da via Peucetia al cavalcavia Padre Piov. cavalcavia Padre Pio, carreggiata senso di marcia da via Magna Grecia a via Omodeow. via Omodeo, carreggiata in senso di marcia tratto compreso tra via Fanelli e via Amendola (eccetto corsia di cui al punto 3 lett. c.)x. via S. Jaciniy. prolungamento di via S. Jacini3. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze:a. piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato giardino, tratto compreso tra via Di Vagno ed il lungomare Perotti (solo all’interno della corsia transennata con svolta obbligatoria verso lungomare Perotti)b. corso sen. A. De Tullio, esclusivamente per la semicarreggiata lato mare (solo all’interno della corsia transennata con obbligo a proseguire dritto sul corso Vittorio Veneto)c. via Omodeo, esclusivamente per il tratto di carreggiata secondo il senso di marcia verso via Amendola e compreso tra via Salvemini e via Amendola (solo all’interno della corsia transennata lato numerazione civica dispari)Inoltre, Amtab S.pA. informa che, a seguito delle limitazioni al traffico disposte per consentire lo svolgimento della corsa domenica 6 aprile dalle ore 8:00 e sino al termine delle esigenze, i bus delle linee 2, 2/, 10, 12, 22, 27, 42 e 50 effettueranno le variazioni di percorso disponibili sul sito di Amtab a questo link