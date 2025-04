Il Centro Sportivo Italiano di Lecce continua a crescere: nuovi traguardi per il padel nel Salent

LECCE – Un altro obiettivo centrato per il Centro Sportivo Italiano di Lecce, che continua a investire con forza nello sviluppo del padel nel territorio salentino. Un percorso iniziato nella fase di programmazione con la visione chiara della Presidente Sabina Tondo: “Valorizzare una disciplina in espansione e creare opportunità concrete per giovani, tecnici e appassionati.”Dopo il successo del primo torneo organizzato nei mesi scorsi e del corso per Allievi Istruttori di padel di primo livello, tenuto dalla Maestra federale Veronica Privitera, il CSI Lecce rilancia con un nuovo evento che segna un passo significativo: domani, 6 aprile, prenderà il via il secondo torneo ufficiale targato CSI, con numeri in netta crescita.92 atleti iscritti, il doppio rispetto all’edizione precedente, testimoniano l’interesse sempre più vivo verso questa disciplina. Particolarmente significativa la presenza femminile, indice di un movimento in grande fermento anche tra le donne.I match si disputeranno su due sedi: il Match Point ospiterà il torneo femminile, mentre il Salento Tennis SL sarà teatro delle competizioni maschili. Durante la giornata, sarà anche il momento per celebrare un altro importante traguardo: la consegna ufficiale degli attestati ai primi istruttori CSI di padel, un passo fondamentale verso la strutturazione di un'offerta formativa solida e qualificata.Un’importante novità di questa edizione è la collaborazione con Respadel, un innovativo sistema di classificazione ideato dall’ingegnere Gabriele Rescio, che consente per la prima volta agli atleti partecipanti di essere inseriti in un ranking ufficiale basato sui risultati ottenuti anche in tornei precedenti. Un’opportunità concreta per monitorare i propri progressi e competere in modo sempre più consapevole."Questi risultati sono la dimostrazione che quando si lavora con passione e visione, il territorio risponde. Il padel non è solo uno sport in crescita: è una comunità che si sta costruendo giorno dopo giorno," ha dichiarato la Presidente Tondo.Il Centro Sportivo Italiano di Lecce invita tutti a partecipare e a vivere una giornata all’insegna dello sport, della formazione e della condivisione.