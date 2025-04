Bari, il sindaco di Foglianise a Bari per commemorare la memoria del giovane sportivo Antonio

BARI - L’assessora comunale alla Vivibilità urbana, la componente della commissione consiliare comunale Sport e il presidente della Commissione Sviluppo economico hanno ricevuto questa mattina, nell’ufficio del sindaco di Bari, il primo cittadino del Comune campano di Foglianise, Giovanni Mastrocinque, e la sua giunta, alla presenza del presidente dell’associazione culturale CasaBari Giovanni Morisco.L’occasione è stata la commemorazione di un giovane cittadino foglianesaro, Antonio, appassionato di sport e scomparso prematuramente all’età di 14 anni a seguito di un intervento cardiaco, alla cui memoria la comunità di Foglianise ha dedicato un’opera artigianale, raffigurante lo Stadio San Nicola, realizzata con spighe di grano intrecciate. Quest’opera, che testimonia la passione di Antonio per il calcio, era stata originariamente donata all’FC Bari e successivamente acquisita da CasaBari nel 2016, dopo il fallimento della società calcistica barese.“Questo gesto - ha scritto in una nota il sindaco di Bari - testimonia il valore dei legami che tengono insieme le comunità, onorando il ricordo di un ragazzo che amava il calcio e che era rimasto colpito dall’imponenza del San Nicola di Bari in occasione dell’unica partita di calcio cui aveva assistito. Oggi quest’opera, alla cui realizzazione hanno contribuito anche alcuni dei familiari di Antonio, fa parte del patrimonio di CasaBari che custodisce cimeli e oggetti iconici della squadra di calcio cittadina e che avrà cura di conservarla al meglio tramandando la storia di Antonio e di un’arte antica e straordinaria come quella della lavorazione della paglia, un’eccellenza del Comune beneventano”.“Nella nostra piccola realtà - ha commentato Giovanni Mastrocinque - ci impegniamo in eventi importanti, quali la tradizionale Festa del Grano, nata nel ‘600 e che si tiene ogni anno ad agosto, e che quest’anno, oltre alla sfilata degli immensi carri di grano, prevede attrazioni provenienti da regioni lontane come il Friuli Venezia Giulia. Stiamo preparando, su richiesta di CasaBari, un’opera artigianale in paglia raffigurante lo stadio della Vittoria, che sarà poi donata all’associazione. Con la paglia abbiamo realizzato mirabili manufatti che sono stati donati a diverse autorità internazionali e a vari musei”.“Abbiamo ritenuto di consegnare alla comunità di Foglianise un riconoscimento - ha spiegato la componente della commissione Sport - perché è stata capace di creare un clima molto positivo di vicinanza e fratellanza tra le nostre realtà, unite nella memoria di un ragazzo che mi hanno raccontato essere stato molto virtuoso in vita. L’incontro di oggi intende sottolineare, ancora una volta, che il valore dell’accoglienza va realizzata costruendo ponti, e non innalzando muri”.“Quello che ci unisce questa mattina - ha concluso l’assessora alla Vivibilità urbana - è il ricordo di un evento certamente triste, la scomparsa prematura di Antonio, ma che può essere interiorizzato e reso più lieve attraverso la sua memoria in cerimonie come questa. L’amministrazione segna oggi un grande passo verso la condivisione di valori quali la fratellanza, l’accoglienza e lo scambio culturale tra le comunità, sotto il segno della passione sportiva”.